À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars 2026, l’entreprise de télécommunications MTN Bénin a mis en avant la quatrième édition de son programme « CEO of the Day », une initiative qui permet à de jeunes professionnelles d’occuper pendant une journée les fonctions de direction générale au sein de leur organisation. L’opération, lancée en 2023, vise à renforcer la présence des femmes dans les postes de décision et à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeantes.

Selon MTN Bénin, ce programme repose sur une immersion complète dans la fonction de dirigeant. La participante sélectionnée prend la tête de son entreprise durant une journée, participe aux réunions stratégiques et intervient dans les processus de décision, aux côtés de l’équipe dirigeante et des partenaires de l’organisation.

Une immersion dans la fonction de direction

Le dispositif a été conçu pour exposer les participantes aux responsabilités concrètes d’un dirigeant. La lauréate du programme se voit confier l’ensemble des activités liées à la direction générale pendant la durée de l’expérience, avec un accès direct aux réunions exécutives et aux discussions stratégiques.

La directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, indique que cette approche vise à confronter les jeunes professionnelles à la réalité de la prise de décision au sommet des organisations. Elle estime que l’expérience contribue à révéler des aptitudes de leadership parfois sous-exploitées dans les parcours professionnels.

Au-delà de la dimension symbolique, les participantes interagissent avec les différentes parties prenantes de l’entreprise, notamment les cadres dirigeants, les partenaires et certains clients institutionnels.

Une participation croissante des entreprises

Depuis son lancement, l’initiative a progressivement attiré un nombre plus important d’organisations. Lors de la troisième édition, trente entreprises avaient participé à l’expérience à Cotonou.

Des structures internationales et locales ont pris part au programme, parmi lesquelles l’UNICEF, Société Générale Bénin, Oryx Énergies, Top Chrono ou encore l’organisation associative 1000 pour Sang. Des entreprises de la région, dont MTN Ghana, ont également repris le modèle.

Dans le secteur bancaire, la Société Générale Bénin a confié ce rôle à Sirra Isidora Anato, chargée de back office corporate, qui a occupé le siège de directrice générale pendant une journée et pris part aux activités de direction de l’établissement.

Des effets observés sur les parcours professionnels

Les retombées du programme ont fait l’objet d’une enquête interne menée en 2025 auprès des anciennes participantes au Bénin et au Ghana. Selon les résultats communiqués par MTN, 88 % des personnes interrogées estiment que leur confiance dans leurs capacités de leadership a progressé après l’expérience.

Certaines participantes ont ensuite évolué vers des responsabilités plus élevées dans leur organisation. Dans plusieurs cas, l’expérience a précédé une promotion ou une réorientation vers des postes stratégiques.

Annick Atougbé, sélectionnée pour l’édition 2025 à Cotonou, résume l’expérience en ces termes : « Cette journée m’a permis de mieux comprendre ce qu’implique le leadership : inspirer, impacter et fédérer une équipe autour d’une vision commune. » Les entreprises participantes indiquent également utiliser ce dispositif comme un outil d’identification de talents internes susceptibles d’accéder à des responsabilités managériales.

Un objectif d’extension du programme d’ici 2026

MTN Bénin prévoit d’élargir l’initiative à un nombre plus important d’organisations. L’entreprise indique viser l’engagement d’une centaine de structures partenaires d’ici 2026.

La participation au programme repose sur plusieurs critères, notamment la sélection d’une collaboratrice de moins de 27 ans identifiée comme leader émergent au sein de son organisation. La candidate bénéficie d’une phase de préparation avant l’expérience, suivie d’un débriefing avec l’équipe dirigeante.

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars sous l’égide des Nations unies depuis 1977, sert régulièrement de cadre à des initiatives visant à promouvoir l’égalité professionnelle et l’accès des femmes aux postes de responsabilité. MTN Bénin indique vouloir poursuivre ce programme dans les prochaines éditions afin d’accompagner davantage de jeunes professionnelles vers des fonctions de direction.