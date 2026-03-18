"C'est une honte…" Evra fulmine après l'attribution de la CAN au Maroc par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé, le 17 mars 2026, d’attribuer la victoire de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Équipe du Maroc de football sur tapis vert, au détriment de l’Équipe du Sénégal. Cette décision, prise après examen des incidents survenus lors de la finale disputée quelques semaines plus tôt, a immédiatement suscité de nombreuses réactions dans le monde du football africain.

Sur le terrain, les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0 après prolongation. Mais la CAF a invoqué des manquements au règlement, notamment après une interruption de jeu prolongée consécutive à la contestation d’une décision arbitrale. Les joueurs sénégalais avaient alors décidé de quitter le terrain. L’instance s’appuie sur ses textes disciplinaires pour justifier ce renversement du résultat.

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Une décision contestée sur le plan réglementaire

Selon la CAF, l’attitude des joueurs sénégalais constitue une infraction aux articles 82 et 84 de son règlement. L’article 82 prévoit qu’une équipe quittant la pelouse sans autorisation de l’arbitre peut être déclarée perdante par forfait. La sanction appliquée transforme donc le succès initial du Sénégal en défaite administrative (0-3).

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La Fédération sénégalaise de football a annoncé contester cette décision devant le Tribunal arbitral du sport, juridiction compétente en matière de litiges sportifs internationaux. Cette procédure pourrait suspendre ou réexaminer les effets de la sanction.

Patrice Evra ne digère pas la décision de la CAN

Plusieurs personnalités du football africain ont pris la parole dans les heures qui ont suivi l’annonce. L’ancien international français Patrice Evra a vivement critiqué la décision de l’instance faîtière du football africain. Sur son compte Instagram l’ancienne gloire de Manchester United qui a des origines sénégalaises a dénoncé une atteinte à la crédibilité de la compétition. Evra qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche n’a pas tourné autour du pot pour exprimer sa déception. Il s’est exprimé en ces termes : « Les vrais champions, c’est le Sénégal, et ils le resteront toujours. C’est une honte pour le football africain, un scandale. On a tous vu que le Sénégal a gagné. Mais pourquoi personne ne parle de cet arbitre ? Où est-il maintenant ? ».

L’ex latéral de la Juventus Turin n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. D’autres figures du ballon rond africain à l’image de Claude Leroy ont également exprimé leur incompréhension face à la relecture administrative du résultat final. Du côté des joueurs sénégalais, plusieurs cadres dont Moussa Niakhaté ont réagi sur leur réseaux sociaux, affichant leur désaccord avec la décision de la CAF et affirmant continuer à considérer leur équipe comme victorieuse sur le terrain. La Fédération royale marocaine de football a pour sa part pris acte de la décision, en rappelant son attachement au respect des règlements en vigueur.

Une affaire désormais entre les mains du TAS

La procédure engagée par la Fédération sénégalaise ouvre une nouvelle phase dans ce dossier. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) pourrait être amené à examiner la conformité de la décision de la CAF avec ses propres règlements ainsi qu’avec les principes du droit sportif international. En attendant une éventuelle audience, le Maroc reste officiellement vainqueur de la CAN 2025 selon les décisions en vigueur de la CAF.