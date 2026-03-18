Communales 2026 au Bénin : La Cour Suprême tire les leçons  de la gestion des contentieux

Une semaine seulement après avoir refermé les dossiers brûlants des élections communales du 11 janvier 2026, la Cour suprême du Bénin a choisi de ne pas s’endormir sur ses lauriers. Sous la houlette de son Président, Victor Dassi Adossou, la haute Juridiction a ouvert ce mardi 17 mars 2026 à Grand-Popo, un atelier-bilan de deux jours. L’objectif est de passer au crible la gestion du contentieux électoral pour consolider la crédibilité de la justice béninoise.

Le ton de cette rencontre a été donné par le Président de la chambre administrative, Ibrahim David Salami. Ce dernier a salué un « exploit » logistique et juridictionnel : le traitement de plus de 200 recours en seulement cinq semaines. Alors que le Code électoral autorise un délai de six mois, la Cour a fait preuve d’une réactivité hors norme, fruit d’une anticipation rigoureuse et de sessions de formation préalables.

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Ce succès a été largement attribué au leadership du Président Adossou, dont l’implication personnelle dans les audiences a marqué les esprits. Cependant, l’heure n’est pas à l’autosatisfaction béate. « Il faut se regarder dans le miroir et se dire les vérités qui s’imposent », a martelé le Professeur Salami.

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Dans une posture d’humilité rare, le Président Victor Dassi Adossou a invité l’ensemble de la chaîne juridictionnelle — greffiers, magistrats, parquet général et avocats — à une remise en cause individuelle. La question centrale de cet atelier demeure l’efficacité : chaque acteur a-t-il assumé son rôle avec la rigueur requise ? « Cet atelier permet d’apprécier la qualité et la cohérence des décisions rendues et de vérifier l’application rigoureuse des règles de droit », a déclaré le Président de la Cour.

Les débats, riches en échanges de jurisprudences, ont réuni des représentants de l’Assemblée nationale, de la CENA, des partis politiques et du barreau. Si le professionnalisme de la Cour a fait l’unanimité, l’absence de l’ANIP, pourtant conviée, a été vivement regrettée par l’assistance.

L’une des annonces phares de cette première journée est la proposition de créer un manuel de procédure dédié à la gestion du contentieux électoral. Cet outil technique, suggéré par Ibrahim David Salami, vise à institutionnaliser les bonnes pratiques et à harmoniser les interventions futures.

Par ailleurs, la transparence a été le maître-mot de cette séquence électorale. La diffusion des audiences en direct sur YouTube a été saluée comme une avancée démocratique majeure, permettant aux citoyens de suivre les délibérés en temps réel.

Au terme de cette première journée, les bases d’un rapport final dense sont jetées. En tirant les enseignements de ses succès comme de ses zones d’ombre, la Cour suprême réaffirme son rôle de pilier de la démocratie béninoise, garantissant des décisions de plus en plus prévisibles et incontestables.