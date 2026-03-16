Commune de Lalo au Bénin : Pélagie Gowoui installée mairesse après un séisme électoral et juridique

Le paysage politique de la commune de Lalo a basculé ce lundi 16 mars 2026. Suite à une décision de la Cour suprême rectifiant les résultats des dernières communales, Georges Ekpè du Bloc Républicain (BR) a cédé son écharpe de maire à Pélagie Gowoui, issue de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR). Un changement de cap qui installe une femme à la tête de la cité pour les sept prochaines années.

L’ambiance était solennelle, ce lundi, dans les locaux de la mairie de Lalo. Un mois jour pour jour après l’installation d’un exécutif communal sous les couleurs du cheval blanc (BR), les compteurs ont été remis à zéro. Ce retournement de situation n’est pas le fruit d’une crise politique interne, mais l’aboutissement d’une bataille juridique rigoureuse menée devant la plus haute juridiction administrative du pays.

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Tout s’est joué dans l’arrondissement de Gnizounmè. Au lendemain du scrutin du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) avait initialement attribué les deux sièges de cette localité au Bloc Républicain. Fort de ce résultat, le BR avait alors revendiqué la majorité absolue, conduisant à l’élection de Georges Ekpè le 16 février dernier.

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Cependant, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), convaincue d’une erreur de décompte, avait saisi la Cour suprême. Après une compilation exhaustive et méticuleuse des voix, bureau de vote par bureau de vote, le verdict est tombé comme un couperet : l’UPR a totalisé 1 425 voix, contre 1 418 pour le BR. Pour seulement sept voix d’écart, les deux sièges de conseillers de Gnizounmè ont changé de camp, étant désormais attribués à Cyriaque Bokoe et Gérard Gove de l’UPR.

Un basculement de majorité décisif

Ce léger glissement arithmétique a eu un effet domino sur l’ensemble du conseil communal. Avec ces deux sièges supplémentaires, l’UPR a vu ses effectifs grimper à 13 élus sur 25. En passant de la minorité à la majorité absolue, le parti a mécaniquement repris les rênes de l’exécutif, conformément aux dispositions du code électoral qui confèrent au parti majoritaire le soin de désigner le maire.

C’est ainsi que Pélagie Gowoui a été désignée pour porter les ambitions de l’UPR à Lalo. Son installation ce lundi marque non seulement la fin de l’éphémère ère Ekpè, mais aussi une victoire symbolique pour le leadership féminin dans le département du Couffo.

La nouvelle mairesse prend les commandes dans un contexte particulier. Elle devra faire preuve de diplomatie pour unifier un conseil communal divisé par ce contentieux électoral, alors que le mandat qui s’ouvre est d’une durée inédite de sept ans. Pélagie Gowoui hérite désormais de la lourde mission de répondre aux attentes des populations en matière d’infrastructures, de services sociaux et de gestion locale. À Lalo, une nouvelle page s’écrit, et elle se conjugue désormais au féminin.