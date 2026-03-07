Cristiano Ronaldo : sa blessure serait plus grave que prévu selon Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo a quitté l’Arabie Saoudite pour rejoindre Madrid, où il entamera sa rééducation auprès de son physiothérapeute personnel. L’attaquant d’Al-Nassr s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire de son équipe face à Al-Fayha (3-1), le week-end dernier, en quittant le terrain en boitant en cours de match.

Une gravité supérieure aux premières estimations

L’entraîneur Jorge Jesus a depuis indiqué que la blessure serait plus sérieuse que ce qu’il avait initialement envisagé, sans toutefois préciser la nature exacte de l’atteinte musculaire ni la durée d’indisponibilité probable. Les blessures aux ischio-jambiers se classent généralement en trois grades selon leur sévérité : une élongation simple peut nécessiter une à deux semaines d’arrêt, tandis qu’une déchirure partielle ou totale peut immobiliser un joueur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Cristiano Ronaldo a choisi de confier sa rééducation à son staff médical personnel à Madrid, une pratique habituelle chez lui depuis ses années au Real Madrid, où il avait établi une relation de longue date avec ses thérapeutes de confiance.

Dans un communiqué publié le mardi 3 mars, Al-Nassr avait donné des nouvelles « Cristiano Ronaldo souffre d’une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du dernier match contre Al Fayha. Il a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué quotidiennement. » Le club n’a communiqué aucune date de retour, précisant que des évaluations quotidiennes permettront de déterminer l’évolution de la situation.

Un calendrier chargé qui complique l’absence

L’indisponibilité du Portugais tombe à un moment délicat pour Al-Nassr, qui aborde une période décisive entre compétition domestique et engagements continentaux. À 41 ans, Ronaldo reste une figure centrale du club saoudien depuis son arrivée en janvier 2023, après la fin de son contrat avec Manchester United. Son transfert, estimé à plus de 200 millions d’euros annuels toutes primes comprises, avait marqué un tournant dans la stratégie d’attractivité de la Saudi Pro League, ouvrant la voie à d’autres recrues de renom.

Depuis son arrivée à Riyad, le quintuple Ballon d’Or a maintenu un niveau de performance notable, s’imposant comme le meilleur buteur de la compétition à plusieurs reprises malgré son âge. Al-Nassr n’a pas communiqué de date prévisionnelle de retour. Les évaluations médicales quotidiennes annoncées par le club devraient permettre de préciser le calendrier de reprise dans les prochains jours.