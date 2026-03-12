Cybercriminalité au Bénin : 8 ans de prison requis contre le tiktokeur Barnabé à la CRIET

Ce jeudi 12 mars 2026, le tiktokeur béninois Barnabé Azongnidé a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’escroquerie par le biais d’un système électronique selon les informations rapportées par Libre Express. Le parquet spécial a requis à son encontre huit ans de prison ferme ainsi qu’une amende de quatre millions de francs CFA.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience, Barnabé a nié toute escroquerie via internet. Il a expliqué que les données cybercriminelles retrouvées sur l’un de ses téléphones appartenaient à un collaborateur l’aidant dans ses activités de restauration. Il affirme qu’il gère un restaurant en ligne nommé « Cuisine d’or » et assure vendre environ 200 000 FCFA de repas par jour, principalement via des ventes en direct sur Tiktok.

Le coprévenu, présent au domicile de Barnabé lors de l’interpellation, est poursuivi pour les mêmes faits. Le parquet a requis cinq ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende à son encontre, après que la fouille de son téléphone a révélé des données liées à la cybercriminalité.

Détention et antécédents judiciaires

Le tiktokeur Barnabé, connu sur les réseaux sociaux pour sa relation avec la tiktokeuse Laura, est détenu depuis novembre 2025. Il avait été interpellé par la police républicaine dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de cybercriminalité. Sa compagne Laura, également arrêtée, avait été libérée rapidement, tandis que Barnabé a été placé en détention préventive.

Le quatrième substitut du procureur spécial près la CRIET a souligné que le prévenu est un récidiviste. Barnabé avait purgé trois ans de prison pour des faits similaires et avait bénéficié d’une libération conditionnelle. Le parquet a indiqué que cette peine supplémentaire était justifiée par le reliquat de sa condamnation précédente, soit un an de prison restant à purger.

Interrogations sur le financement et la légalité des revenus

Les juges ont interrogé sur l’origine des fonds permettant, entre autres, l’achat d’une voiture offerte à Laura pour son anniversaire. Barnabé a affirmé que ces ressources provenaient d’activités licites. Le substitut du procureur spécial a toutefois demandé des précisions sur la clientèle et la vérification des montants déclarés.

Selon les éléments du dossier, la CRIET se fonde sur le fait que Barnabé a déjà été condamné pour cybercriminalité et n’aurait pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle, justifiant ainsi les réquisitions actuelles.

Verdict attendu

Le jugement dans cette affaire est fixé au jeudi 14 mai 2026. Il interviendra après que la Cour aura examiné les arguments de la défense, composée notamment des avocats Me Boris Glèlè et Me Hugo Koukpolou, qui estiment que la peine réclamée dépasse la limite légale de sept ans pour les faits reprochés.