Décès d'un étudiant nigérien enrôlé dans les forces russes engagées en Ukraine

Abdoulaye Issaka Ismael, étudiant nigérien en master à Tcherkisovo, près de Moscou, est mort après avoir été enrôlé dans les forces russes engagées en Ukraine. L’Association des étudiants nigériens en Fédération de Russie (AENR) a annoncé son décès le 9 mars 2026 selon un dernier rapport de l’agence APANews.

L’AENR confirme le décès « avec consternation »

Dans une note nécrologique signée par son Secrétaire général et datée du 9 mars 2026 à Moscou, l’AENR indique avoir appris « avec consternation » la disparition de son compatriote. Abdoulaye Issaka Ismael était inscrit à l’Université d’État russe du tourisme et des services, dans la ville de Tcherkisovo, région de Moscou. Selon l’association, le jeune étudiant aurait été enrôlé au sein des forces combattantes russes engagées dans l’opération militaire en Ukraine. Les circonstances exactes de son recrutement et le lieu de son décès n’ont pas été précisés dans le document officiel. L’AENR a présenté ses « sincères et profondes condoléances » à la famille et a appelé la communauté estudiantine nigérienne en Russie à prier pour le défunt.

« Le Bureau de l’Association des Étudiants Nigériens en Fédération de Russie (AENR) a appris avec consternation le décès de notre camarade Abdoulaye Issaka Ismael, étudiant nigérien inscrit en Master à l’Université d’État russe du Tourisme et des Services, située dans la ville de Tcherkisovo, dans la région de Moscou. Selon certaines informations, notre compatriote aurait été enrôlé au sein des forces combattantes russes engagées dans l’opération spéciale en Ukraine. En cette douloureuse circonstance, le Bureau de l’AENR tient à présenter ses sincères et profondes condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à ses camarades ainsi qu’à l’ensemble de la communauté estudiantine nigérienne résidante en Fédération de Russie et dans la diaspora« , lit-on dans le communiqué de l’association.

Un phénomène documenté à grande échelle

Le cas d’Abdoulaye Issaka Ismael s’inscrit dans un phénomène documenté de façon détaillée dans plusieurs de nos anciennes publications sur notre plateforme. En effet, plusieurs ressortissants africains se sont retrouvés engager dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine après avoir quitté leur pays pour travailler ou chercher de meilleures opportunités. Certains jeunes auraient été attirés par des offres d’emploi ou des propositions jugées avantageuses avant de découvrir, une fois sur place, qu’ils étaient orientés vers des activités liées à l’effort militaire.

Face à cette situation, certains gouvernements africains ont exprimé leurs préoccupations face à ce phénomène. Des autorités ont notamment signalé que des ressortissants se sont retrouvés impliqués dans le conflit après leur arrivée en Russie, ce qui a suscité des réactions officielles et des démarches diplomatiques pour clarifier les conditions de leur présence et, dans certains cas, faciliter leur retour.

Aucune réponse officielle de Niamey ni de Moscou

À ce stade, ni les autorités nigériennes ni la partie russe n’auraient réagi publiquement au décès d’Abdoulaye Issaka Ismael, selon les informations disponibles. L’AENR n’a pas précisé si elle comptait saisir formellement les autorités compétentes.

Lors du 39e sommet de l’Union africaine, tenu à Addis-Abeba les 14 et 15 février 2026, plusieurs délégations auraient demandé l’inscription du dossier de l’enrôlement d’Africains à l’ordre du jour — sans succès, selon le collectif All Eyes on Wagner.