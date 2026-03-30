Diocèse de Porto-Novo au Bénin : L’Eglise de Vakon consacré à l’occasion du centenaire d’évangélisation  

La localité de Vakon, dans le diocèse de Porto-Novo, a vécu un moment historique le week-end dernier. Entre ferveur religieuse et solennité républicaine, la communauté catholique a célébré le centenaire de son évangélisation, marqué par la consécration officielle de son église paroissiale. Un événement d’une rare intensité qui a mobilisé les plus hautes autorités du pays.

Le ton est donné dès l’ouverture de la célébration à 9h30. Devant la porte principale close, Mgr Gonzalo accomplit le premier geste symbolique : il frappe et ouvre la porte avec sa crosse, autorisant le peuple de Dieu à pénétrer dans l’édifice qui, jusque-là, n’était qu’un bâtiment de pierre, mais qui s’apprête à devenir « demeure divine ».

Au cœur de la messe, le rite de consécration a captivé l’attention des fidèles durant près de quatre heures. L’évêque a procédé à l’onction de l’autel et des douze piliers de l’église avec le saint-chrême, signifiant que l’édifice est désormais réservé exclusivement au culte.

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L’encensement de l’autel, puis l’illumination de l’église — où chaque bougie allumée symbolise la lumière du Christ — ont transformé l’atmosphère en un moment de contemplation majestueuse. Comme l’a rappelé le Père Akplogan, cet édifice n’est pas seulement le fruit d’un investissement financier, mais le résultat de « la foi et de l’engagement des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui ».

L’événement a pris une dimension nationale avec l’arrivée inattendue du Président de la République, Patrice Talon. Vêtu de blanc, le chef de l’État a suivi l’intégralité de la cérémonie, une présence saluée avec émotion par le curé de la paroisse : « Votre présence a donné de la visibilité à cette maison de Dieu », a déclaré le Père Akplogan, soulignant l’attachement du Président à la construction de l’édifice. De nombreux ministres, présidents d’institutions et députés étaient également présents pour témoigner de l’importance de ce jubilé de 100 ans.

Avec cette cérémonie, l’église de Vakon devient la 21e église consacrée du diocèse de Porto-Novo. Un décret officiel, lu par le vicaire judiciaire Père Simon Keke, a d’ailleurs acté que chaque 28 mars sera désormais une fête solennelle pour cette communauté.

La journée s’est achevée par des agapes fraternelles et des manifestations culturelles, laissant les fidèles de Vakon avec la certitude d’avoir écrit l’une des plus belles pages de leur histoire centenaire. « Le temps est à l’action de grâce », a conclu l’évêque, invitant chacun à faire vivre cette église de pierres par une foi renouvelée.