Elon Musk révèle pourquoi il a racheté Twitter

Nous sommes au mois d’octobre 2022. À l’époque, Elon Musk surprend le monde entier, en annonçant le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Un rachat que peu de monde a compris à l’époque mais que le fantasque milliardaire vient de justifier. À l’occasion d’une prise de parole publique survenue en cette fin mars 2026, il a affirmé que ce geste avait vocation en fait à lutter contre l’ultra-modération des contenus.

Plus spécifiquement, Elon Musk a expliqué qu’il avait été particulièrement marqué par ce qu’il appelle “la censure” et la modération des contenus en ligne, symbolisé selon lui par la suspension du compte Twitter de Donald Trump. Cette décision interne à l’entreprise avait alors suscité énormément de réactions politiques. Elle avait ensuite relancé les discussions sur le rôle des grandes plateformes numériques et leur impact sur les messages véhiculés.

Les entreprises du numérique, de vrais caméléons

Elon Musk a donné un autre exemple, notamment celui de Google. Selon lui, les entreprises du numérique sont de véritables caméléons. Elles s’adaptent aux courants idéologiques dominants. Or, selon lui, ces orientations politiques ont un impact sur la façon dont est présentée l’information ainsi que sur la diffusion de celle-ci et la perception du public à la fois sur l’information en elle-même, mais sur l’image de marque des plateformes.

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Plus globalement, Elon Musk met en avant la question de la transparence et du traitement des contenus. Des propos jugés polémiques par certains, qui y voient ici plutôt une tentative de prôner l’ultra-libéralisme. Le milliardaire sud-africains est effectivement l’un des chantres de la liberté d’expression et n’hésite pas à valoriser la non-régulation des contenus.

L’engagement sur X, en chute libre

Cette stratégie paie d’ailleurs assez peu, avec 557,5 millions d’utilisateurs de X. Environ 9 % de ces inscrits utilisent l’application de manière régulière. L’engagement est donc plutôt faible, faisant d’ailleurs chuter le prix des espaces publicitaires, que les grandes marques évitent désormais.