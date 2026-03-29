Emprisonnée pour avoir refusé d'épouser celui qui a financé ses études

Fortunate Kyarikunda, agente de la force publique au conseil municipal de Rubanda, dans l’ouest de l’Ouganda, a été incarcérée le 10 mars 2026 par le tribunal de grande instance de Rukungiri pour avoir refusé de rembourser les frais d’études avancés par son ancien partenaire dans le cadre d’une promesse de mariage. La magistrate Dianah Nekesa a ordonné son placement en prison civile pour une durée maximale de six mois, ou jusqu’au règlement intégral de la dette.

Une promesse de mariage transformée en litige financier

Kyarikunda et Richard Tumwine, instituteur dans le district de Kanungu, se sont rencontrés en 2015 à l’école primaire de Kiringa, où tous deux enseignaient. Trois ans plus tard, ils ont formalisé une promesse de mariage. Sur cette base, Tumwine a financé la formation de Kyarikunda au Law Development Centre de Kampala, en mobilisant son salaire, des revenus agricoles et des loyers. Le montant total engagé s’est élevé à 9,4 millions de shillings ougandais, soit environ 2 500 dollars américains.

En 2022, à quelques semaines d’une cérémonie traditionnelle déjà planifiée, Kyarikunda a rompu l’accord. Selon les éléments rapportés par le quotidien ougandais Daily Monitor, elle aurait justifié sa décision par la différence d’âge — Tumwine étant dans la soixantaine, elle dans la trentaine — estimant que cette union lui causerait du tort.

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La dette accumulée conduit à l’incarcération

Tumwine a déposé plainte le 1er juillet 2022 auprès du tribunal de Kanungu. En janvier 2023, la juridiction lui a donné raison et a ordonné à Kyarikunda de restituer les frais engagés, auxquels s’ajoutait un million de shillings de dommages pour préjudice moral. La condamnée a tenté de faire annuler le jugement, arguant de n’avoir pas reçu les convocations, sa sœur utilisant son téléphone au moment des notifications. Le tribunal a rejeté ses demandes.

Faute de paiement, la somme due a continué de croître avec les frais de procédure, pour atteindre 14,1 millions de shillings au moment de son arrestation. Interpellée en service à Rubanda le 10 mars 2026, Kyarikunda a été conduite devant la magistrate Nekesa, qui a immédiatement ordonné son transfèrement à la prison de Rukungiri.

« Tout ce que je veux, c’est qu’elle me rembourse, car elle a rompu notre accord », a déclaré Tumwine à l’issue de l’audience, cité par le média ougandais Campus Bee.

Kyarikunda peut recouvrer la liberté à tout moment en s’acquittant des 14,1 millions de shillings. À défaut, elle restera détenue jusqu’à l’expiration des six mois fixés par la juridiction de Rukungiri.