Entrepreneuriat au Bénin : La Maison de l’Entrepreneur propose enfin une réponse à la dispersion des initiatives

Le mercredi 25 mars 2026, à Cotonou, un atelier stratégique a réuni plusieurs acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial béninois autour d’un projet ambitieux : Réussir la Maison de l’Entrepreneur du Bénin ensemble. Cette initiative entend s’imposer comme un levier structurant pour accompagner la transformation du tissu économique national, encore largement dominé par l’informel.

Au Bénin, plus de 80 % des unités économiques évoluent dans le secteur informel. Derrière cette réalité, se trouvent des milliers d’entrepreneurs qui, malgré leur créativité et leur résilience, font face à de nombreux obstacles. Isolement, lourdeurs administratives, difficultés d’accès aux marchés formels, manque de données fiables ou encore faible intégration dans les chaînes de valeur constituent autant de freins à leur développement. Chaque abandon entrepreneurial représente non seulement une perte individuelle, mais également un manque à gagner pour l’économie nationale. L’atelier du 25 mars a permis de mettre en lumière ces contraintes, tout en ouvrant la voie à des solutions concrètes.

Un hub pour fédérer et structurer les initiatives

Pensée comme bien plus qu’un simple cadre physique, la Maison de l’Entrepreneur du Bénin est une communauté de pratiques basée sur l‘intelligence collective dans le domaine de l’entrepreneuriat. Elle ambitionne de rassembler acteurs publics, investisseurs, institutions académiques et entrepreneurs autour d’une même dynamique de co-construction. Pour Marvin MIGAN, Manager de la Maison de l’Entrepreneur, l’enjeu dépasse la simple création d’un espace. « Il ne s’agit pas seulement de mettre en place une structure, mais de bâtir un écosystème où les entrepreneurs peuvent accéder facilement aux acteurs adéquats, à la logistique, aux compétences et aux opportunités nécessaires à leur croissance », a-t-il expliqué.

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L’action de la structure repose sur plusieurs axes majeurs, notamment la production de données économiques fiables, l’accompagnement des porteurs de projets, l’animation d’une communauté active, la co-création de solutions et le plaidoyer auprès des décideurs. Poursuivant, il a souligné que, malgré l’existence d’initiatives, celles-ci demeurent encore trop dispersées. D’où, selon lui, la nécessité de créer des passerelles et de renforcer la coordination entre les différents acteurs.

Des ambitions mesurables pour un impact durable

À travers une approche intégrée, la Maison de l’Entrepreneur du Bénin entend guider et assiste les entrepreneurs dans l’écosystème à chaque étape de leur développement, de la formalisation à la croissance, en passant par l’accès au financement et aux marchés. Des cercles thématiques viendront renforcer cette dynamique en réunissant experts et institutions autour de sujets stratégiques tels que l’innovation, les chaînes de valeur ou encore les ressources humaines. La structure s’appuie également sur un modèle économique hybride combinant revenus directs, partenariats et financement basé sur la performance, afin d’assurer sa durabilité.

Les objectifs affichés sont importants.

Le projet vise notamment à formaliser plus de 500 entreprises issues de l’informel, à assurer un taux de survie de 40% des entreprises accompagnées après trois ans et à atteindre plus de 60% des indicateurs de performance. Pour son manager, ces ambitions traduisent une volonté d’impact concret. « Chaque entreprise qui se structure et se développe contribue à renforcer l’économie nationale, et c’est pour cela qu’il urge que nous unissons nos forces pour guider les entrepreneurs ››, a-t-il martelé.

Une vision pour transformer l’économie béninoise

Au-delà des chiffres, cette initiative traduit une vision plus large du développement économique du pays. Elle repose sur la conviction que la transformation du Bénin passera par la valorisation de ses entrepreneurs et par la structuration de leur environnement. L’atelier de Cotonou marque ainsi une étape importante dans cette dynamique. Il témoigne d’une volonté partagée de transformer les défis en opportunités et de bâtir un écosystème plus cohérent, capable de soutenir durablement les initiatives locales.

Si les ambitions se concrétisent, la Maison de l’Entrepreneur du Bénin pourrait s’imposer comme un pilier central du paysage entrepreneurial national, offrant aux entrepreneurs un cadre propice à l’émergence, à la croissance et à la réussite.