États-Unis : la signature de Trump sur les billets met fin à 165 ans de tradition monétaire

La signature de Donald Trump figurera sur tous les futurs billets de banque américains, a annoncé le département du Trésor jeudi 26 mars. Une décision sans précédent depuis l’émission du premier dollar fédéral en 1861.

Une tradition monétaire brisée par décret du Trésor

Depuis 1861, deux signatures seulement avaient légitimité constitutionnelle sur le dollar : celle du secrétaire au Trésor et celle du trésorier des États-Unis. La nouvelle disposition, annoncée par le secrétaire Scott Bessent, supprime la signature du trésorier Brandon Beach — dont le nom n’était d’ailleurs jamais apparu sur les billets en circulation — au profit de celle du président. Les premiers billets de 100 dollars portant la nouvelle signature seront imprimés à partir de juin 2026, selon le communiqué officiel du Trésor. L’extension aux autres coupures suivrait dans un second temps, sans calendrier précisément arrêté.

Bessent a justifié la mesure en estimant qu’il n’existerait « pas de manière plus puissante de reconnaître les réalisations historiques de notre grand pays » que des billets portant le nom de Trump.

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Une offensive symbolique sur tous les supports monétaires

Une commission fédérale composée de membres nommés par Trump a approuvé début mars le design d’une pièce commémorative en or 24 carats à l’effigie du président, destinée à célébrer le 250e anniversaire de l’indépendance américaine le 4 juillet 2026. La loi fédérale interdit l’effigie d’un président en vie sur les pièces de monnaie en circulation ; l’administration arguerait que cette restriction ne s’appliquerait pas aux pièces commémoratives. En 2020, Trump avait apposé son nom sur les chèques de relance économique liés à la pandémie de Covid-19 — une démarche critiquée à l’époque pour son caractère inédit.

Des précédents limités aux régimes autoritaires

La personnalisation de la monnaie par un dirigeant en exercice reste, dans l’histoire récente, associée à des contextes politiques distincts. Mouammar Kadhafi avait fait figurer son portrait sur les dinars libyens dès 2008, de son vivant. Mobutu Sese Seko, à la tête du Zaïre pendant 31 ans, avait imposé son image sur les billets nationaux. Dans les deux cas, il s’agissait de portraits, non de signatures — et ces pays ne disposaient pas de séparation institutionnelle des pouvoirs. Le professeur Michael Bordo, directeur du Center for Monetary and Financial History à l’université Rutgers, a estimé que la démarche générerait des résistances politiques, tout en précisant ne pas savoir si Bessent avait « franchi des lignes rouges légales », le Congrès ayant délégué à ce dernier, dès 1862, l’autorité sur la conception et l’impression de la monnaie papier.

Des élus démocrates ont qualifié la mesure d’« indigne et anti-américaine », selon des déclarations publiées jeudi soir sur le réseau X. La contestation judiciaire de la décision resterait, à ce stade, une hypothèse non confirmée par aucune source officielle.