FC Barcelone : bientôt une statue pour Messi sous l’impulsion de Laporta ?

Lundi 16 mars, Joan Laporta a été réélu à la tête du FC Barcelone. Il a recueilli 68,1% des voix et restera à la tête du club jusqu’en 2031. Au cours de sa prise de parole post-élection, il a évoqué la possibilité qu’une statue de Lionel Messi soit érigée en son honneur, afin de le célébrer, lui qui a tant apporté au club catalan avant de partir pour Paris en 2021 puis aux États-Unis, où il évolue toujours.

Cette sortie intervient dans un contexte tendu pour le président Blaugranas. En effet, s’il a été réélu haut la main, lui-même et son entourage entretiendraient de fraîches relations avec Lionel Messi et sa famille. Certains désaccords auraient d’ailleurs fait capoter le retour de La Pulga au FC Barcelone, en 2023.

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Joan Laporta envisage une statue pour Lionel Messi

Ces éléments ont alimenté les débats internes et suscité des réactions parmi les socios. Une page que Laporta souhaite désormais tourner. Afin d’y parvenir le plus rapidement possible, il souhaite rendre un hommage à son ancien joueur. Reste à en déterminer la forme. La question de la statue semble, à ce jour, la plus probable.

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Messi pourrait également revenir afin de faire ses adieux dans des conditions plus traditionnelles, avant ou après un match de football du FC Barcelone. Le projet d’un match d’hommage est également étudié mais pour le moment rien n’a encore été décidé. Dans tous les cas, le FC Barcelone semble vouloir fêter son ancien numéro 10.

Quelle sera la réaction de l’ancien attaquant Blaugrana ?

Reste à savoir comment réagira le clan Messi quant à cette annonce. Le joueur de l’Inter Miami a-t-il été sondé en amont ? Quelle est sa position actuelle vis-à-vis de la direction renouvelée ? Le champion du monde argentin aura forcément son mot à dire, lui qui a joué 778 matchs pour le club Blaugranas, inscrivant 672 buts.