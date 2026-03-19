Football : Messi inscrit son 900e but avec l'Inter Miami et marque sa légende

Lionel Messi a franchi un cap symbolique mercredi 18 mars en inscrivant le 900e but de sa carrière professionnelle lors du match nul de son équipe, l’Inter Miami face à Nashville (1-1). Une performance marquante pour l’attaquant argentin de 38 ans, qui continue d’accumuler les records. De quoi le faire entrer encore plus dans le grand livre de l’Histoire du football.

Lionel Messi, le plus grand de ce sport ? Si pour beaucoup, Cristiano Ronaldo est la légende absolue du ballon rond, d’autres préfèrent mettre Messi en avant. En effet, contrairement à la star portugaise, qui officie désormais du côté d’Al Nassr en Arabie Saoudite, Messi a remporté la Coupe du Monde en 2022.

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Lionel Messi inscrit son 900e but en carrière

Outre ce titre majeur, ses ballons d’or et ses championnats ou coupes européennes, Messi enchaîne également les records personnels. Mercredi, lors du match nul de son équipe face à Nashville, il a inscrit un but dès la 7e minute. Si le club du Tennessee a égalisé à la 74e minute grâce à Cristian Espinoza, l’histoire retiendra que c’est lors de cette rencontre que Messi a marqué son 900e but.

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Au total, il totalise 672 buts avec le FC Barcelone, 32 avec le PSG et 81 sous les couleurs de Miami depuis 2023. S’ajoutent à ces réalisations en club, les buts inscrits lors de ses matchs en équipe nationale. Il a ainsi marqué 115 réalisations en 196 sélections sous le maillot de l’Argentine.

L’Argentin n’en a pas encore terminé avec le football

Ses performances sont amenées à devenir encore plus historiques. En effet, Lionel Messi a un contrat qui court jusqu’à 2028. Il devrait également participer à la Coupe du Monde 2026 (qui sera, sauf incroyable surprise, sa dernière). L’Argentin a donc encore un peu de temps pour continuer à écrire sa légende !