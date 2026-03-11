Forbes : le rappeur américain Dr Dre désormais milliardaire

Le 11 mars, le magazine Forbes a dévoilé son classement annuel des milliardaires. Dans ce classement figure désormais Dr. Dre. Le rappeur et producteur américain serait désormais à la tête d’une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Une grande nouvelle pour l’artiste, qui en l’espace de quelques années, a vu son portefeuille littéralement exploser.

Tout s’est accéléré pour le producteur, en 2014. Il a, à l’époque, revendu la marque “Beats by Dre” à Apple. Cette revente a été effectuée pour quasiment trois milliards de dollars. À l’époque, l’artiste s’était présenté comme le premier milliardaire du hip-hop. Cependant, un divorce coûteux lui a réduit la valeur de son patrimoine de près de moitié.

Dre aurait un milliard de dollars

Aujourd’hui, le média Forbes affirme que ce cap a été franchi. Il occupe actuellement (toujours selon le média) la 3 332e position des personnes les plus riches au monde. Rihanna, autre artiste reconnue au plus haut niveau mondial, figure elle aussi à ce stade, étant tout juste milliardaire.

Dre a également bâti sa fortune en développant son expertise au sein de l’industrie musicale. Outre ses chansons, il s’est mué en producteur. Il a créé son propre label, Aftermath Entertainment. Il a, au cours de sa carrière, accompagné de nombreux artistes, tous très influents, comme Eminem, 50 Cent et Kendrick Lamar, Snoop Dogg, 2Pac ou Mary J. Blige.

Des activités multiples, diverses et variées

Il s’est alors diversifié, investissant dans l’univers des boissons alcoolisées. C’est en collaboration avec Snoop Dogg que Dre a lancé la marque Still G.I.N., un gin distillé sous vide, aux arômes de mandarine fraîche, de jasmin doux et de coriandre épicée. Un vrai succès auprès des consommateurs.

Malgré ces nombreuses activités, toutes très florissantes, le sexagénaire reste loin, pour ne pas dire très loin, de l’homme le plus riche de la planète. Il s’agit d’Elon Musk. Le fondateur de SpaceX, Tesla ou Neuralink est à la tête d’une fortune estimée à 839 milliards de dollars