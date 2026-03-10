France : plus de 40 interpellations au sein de la DZ Mafia

Le lundi 9 mars, à Marseille et dans le reste de la France, les forces de l’ordre ont mené une vaste opération au cours de laquelle 42 personnes ont été interpellées. Ces personnes sont soupçonnées d’appartenir à la DZ Mafia, un groupe mafieux opérant dans les Bouches-du-Rhône et plus spécifiquement dans la zone de la Cité Phocéenne. Une 43e personne a été entendue, en audition libre.

La DZ Mafia est une organisation qui gère absolument tous les points de deals de la ville. Le groupement s’est imposé comme étant une sorte de prestataire de service. Elle les propose à des narcotrafiquants, en plus de nouer avec eux des alliances lui assurant de conserver le contrôle de la ville. Outre la drogue, elle fournit d’autres “services” comme l’intimidation ou les tueurs à gage.

Plus de 40 interpellations au sein de la DZ Mafia

L’enquête, ouverte par le parquet de Marseille, s’intéresse au fonctionnement interne et aux circuits de financement de ce groupe soupçonné. Cette décision intervient dans un contexte particulier, marqué par une hausse des actions, des crimes et des vols par les groupements mafieux de la région, la DZ Mafia principalement.

Parmi les 42 personnes interpellées, trois chefs présumés du groupe, déjà incarcérés, ont été entendus par les forces de l’ordre. Ces derniers sont actuellement détenus dans différents établissements pénitentiaires, notamment à Condé-sur-Sarthe ou une prison de très haute sécurité a été installée.

Un avocat lyonnais interpellé, trois chefs entendus

Un avocat implanté à Lyon a aussi été arrêté au cours de cette vaste opération. Celui-ci accompagne, conseille et défend plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués dans la DZ Mafia ou dans des dossiers liés au narcotrafic. Son rôle supposé reste encore assez flou. Cependant, il pourrait avoir joué un rôle dans certaines des activités qui font actuellement l’objet d’investigations en cours.