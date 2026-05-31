France : Karl Olive s'excuse après être monté sur un capot pour fêter le titre du PSG

Le député Renaissance des Yvelines Karl Olive a présenté ses excuses dimanche 31 mai, au lendemain d’une scène filmée à Poissy où on le voit grimper sur le capot d’une voiture pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions.

Un geste assumé, des excuses ciblées

Dans une déclaration publiée sur X, l’ancien maire de Poissy a reconnu un comportement « puéril » tout en précisant que le véhicule appartenait à un ami, Pascal, qui lui avait donné son accord. « La passion a pris le pas sur la raison », a-t-il écrit, ajoutant n’avoir mis personne en danger et n’avoir causé aucune dégradation. Ses excuses s’adressent explicitement aux personnes « choquées » par les images, sans constituer une rétractation générale.

Karl Olive a tenu à saluer le travail des forces de sécurité, policiers, pompiers et secouristes mobilisés durant les célébrations nocturnes dans les Yvelines.

Une polémique à portée politique

La vidéo avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions dans le champ politique. L’eurodéputée Marion Maréchal avait qualifié Karl Olive de « député racaille », une formulation qui a contribué à amplifier la controverse bien au-delà du geste lui-même. L’élu avait d’abord répondu au Parisien en qualifiant l’affaire de « polémique à deux balles » avant de publier sa mise au point détaillée.

Avant d’entrer en politique, Karl Olive a exercé comme journaliste sportif, animant notamment une émission consacrée au football sur i-Télé. Supporter affiché du PSG, il s’était régulièrement associé à l’image du club durant ses années à la tête de la mairie de Poissy, commune qui accueille le centre d’entraînement parisien.

Le contexte de la nuit du sacre

Le PSG avait remporté samedi soir la Ligue des champions face à l’Inter Milan sur le score de 5 à 0 à Munich, décrochant le deuxième titre européen de son histoire. Les célébrations ont donné lieu à de nombreux rassemblements spontanés en Île-de-France. Aucune suite judiciaire n’a été annoncée concernant l’incident impliquant le député.