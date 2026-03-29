France - Sénégal : Mbappé met en garde contre un excès de confiance au Mondial 2026

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a appelé dimanche à l’humilité avant la Coupe du monde 2026, dans une interview accordée à l’émission Téléfoot. Interrogé sur le statut de favori des Bleus, l’attaquant du Real Madrid a pointé le premier match de la compétition face au Sénégal comme un test immédiat de maturité collective.

Mbappé refuse le statut de favori

«En Coupe du Monde, tu es vite rattrapé par la patrouille. Dès le premier match contre le Sénégal, si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du Monde, les Sénégalais vont nous rentrer dedans et on va revenir sur Terre très rapidement», a déclaré le capitaine des Bleus. Une mise en garde qui intervient alors que la France figure parmi les nations les plus citées parmi les prétendants au titre, aux côtés de l’Argentine et de l’Espagne.

Mbappé a néanmoins nuancé son propos en évoquant l’état d’esprit du groupe. Les joueurs de Didier Deschampsaborderaient la compétition avec l’insouciance propre à un effectif jeune, mais conscients du travail restant à accomplir pour remporter le trophée.

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Un Sénégal en pleine montée en puissance

L’adversaire du premier match présente un profil solide. Sous la direction de Pape Thiaw, nommé sélectionneur en décembre 2024 en remplacement d’Aliou Cissé, les Lions de la Téranga ont terminé leur campagne de qualification au Mondial sans défaite, avec notamment une victoire 5-0 au Soudan du Sud et 4-0 contre la Mauritanie. Le sélectionneur affiche un bilan de 12 victoires, une défaite et quatre matchs nuls en 17 rencontres à la tête de la sélection A.

Sur le plan continental, le Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc (1-0 après prolongation) sur le terrain en janvier 2026. Le titre reste cependant contesté : la Confédération africaine de football a attribué la victoire au Maroc par forfait (3-0), après que Pape Thiaw avait temporairement retiré ses joueurs du terrain pour protester contre une décision arbitrale. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport, qui a accusé réception de l’appel. La procédure est en cours.

Le groupe compte également des individualités confirmées au plus haut niveau européen : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Pape Matar Sarr (Tottenham), Nicolas Jackson ou encore Lamine Camara (Monaco) composent l’ossature d’une sélection que la presse française elle-même a qualifiée de redoutable dans ce qui s’annonce comme le «groupe de la mort» du Mondial.

France et Sénégal dans le même groupe

Le tirage au sort effectué en décembre 2025 à Washington a placé la France et le Sénégal dans le groupe I, aux côtés de la Norvège et du vainqueur du barrage intercontinental entre la Bolivie et l’Irak. Ce dimanche soir, les Bleus disputent un match amical contre la Colombie au Stade de France (21h), avant l’ouverture de la Coupe du monde le 11 juin 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.