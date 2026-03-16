France : un réseau d’immigration clandestine et de proxénètes démantelé

Une vaste opération de police lancée le 10 mars en France a permis l’interpellation de dix personnes ce lundi. Les personnes interpellées sont soupçonnées d’appartenir à un réseau d’immigration clandestine et de proxénétisme. Les arrestations ont été menées simultanément dans plusieurs départements de l’Hexagone dans le cadre d’une enquête visant un système d’exploitation de femmes étrangères.

Une vaste opération de police lancée le 10 mars en France a permis l’interpellation de dix personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau d’immigration clandestine et de proxénétisme. Les arrestations ont été menées simultanément dans plusieurs départements de l’Hexagone dans le cadre d’une enquête visant un système d’exploitation de femmes étrangères.

Les suspects ont été placés en garde à vue et de nombreux chefs d’accusation pèsent contre eux, notamment les faits de proxénétisme aggravé et de traite humaine. D’après des sources concordantes, les investigations ont également permis de découvrir plusieurs appartements utilisés pour la prostitution.

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Des victimes découvertes dans plusieurs appartements

Lors des perquisitions menées dans ces logements, les enquêteurs ont retrouvé onze femmes victimes d’exploitation sexuelle. Les sources policières révèlent que les femmes sont essentiellement originaires d’Amérique du Sud (Colombie et Paraguay). Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs pièces à conviction : 20 275 euros en espèces et des appareils de télécommunications.

Ces éléments seront utiles aux enquêteurs dans l’analyse de l’organisation et des flux financiers du réseau. Parmi les dix personnes interpellées, on retrouve de nombreuses nationalité dont l’âge est compris entre 20 et 46 ans. Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir occupé différents rôles, allant de prostituées à hommes de main ou proxénètes.

Plusieurs décisions judiciaires après les gardes à vue

Les suites judiciaires se sont échelonnées dans les jours suivant les interpellations. Après 24 heures de garde à vue, deux femmes de nationalité paraguayenne et un suspect français ont été remis en liberté sans poursuites. Peu de temps après, deux autres suspects, dont un homme présenté par les enquêteurs comme l’un des cerveaux du réseau, ont été déférés devant la justice. Le processus est allé vite, puisque les gardes à vue de cinq autres personnes ont été prolongées. À l’issue de leurs auditions, les suspects ont été libérés. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte du réseau, qui opérait dans plusieurs communes d’Île-de-France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.