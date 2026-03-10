France : une double greffe rein-pancréas réussie au CHU de Toulouse

En France, une opération inédite a eu lieu en ce début de mars 2026 au sein du CHU de Toulouse. Réalisée par une équipe médicale spécialisée, celle-ci a permis à un patient atteint de diabète de type 1 et d’insuffisance rénale de recevoir une double opération. Celle-ci consistait à greffer un rein et à transplanter des cellules pancréatiques issues d’un même donneur décédé.

Derrière cette prouesse médicale, l’objectif affiché était d’améliorer, dans le même temps, la fonction rénale ainsi que la régulation de la glycémie, essentielle chez les personnes atteintes par le diabète. l’intervention s’est bien déroulée et l’état du patient n’a connu aucune aggravation.

Les médecins de Toulouse annoncent une grande première

Plus intéressant encore, c’est l’état général du patient qui s’est amélioré. En effet, celui-ci n’a plus besoin de dialyse. Son organisme produit désormais suffisamment d’insuline pour répondre aux besoins de son corps. De ce fait, le taux de sucre dans le sang est à l’équilibre. Si les injections d’insuline restent nécessaires, celles-ci sont devenues beaucoup plus espacées.

Les organes greffés proviennent d’une personne décédée des suites d’un arrêt cardiaque, arrivé suite à une décision médicale d’arrêter les traitements prodigués pour rester “en vie”. La procédure, elle, a mobilisé de nombreux médecins et équipes hospitalières, avec des chercheurs investis aussi bien à Toulouse qu’à Montpellier.

Une double opération unique, qui ouvre de nouvelles perspectives

Cette toute première opération de ce type pourrait ouvrir la voie à de nouvelles façons de soigner les personnes malades et de les accompagner dans le processus de soins. C’est aussi ouvrir de nouvelles perspectives, notamment en matière de solutions thérapeutiques. Sur le long terme, si cette solution est viable sur le très long terme, les personnes atteints à la fois de diabète sévère et d’insuffisance rénale pourraient ainsi bénéficier des progrès de la science.