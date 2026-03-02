Pavel Durov, fondateur de Telegram, a critiqué dimanche 1er mars 2016, la sécurité en Europe en la comparant défavorablement à celle de Dubaï malgré les bombardements iraniens. Sur le réseau social X, il a commenté son départ des Émirats arabes unis une semaine plus tôt, affirmant accepter un risque accru en retournant en Europe.

Un départ du Golfe avant les tensions

Durov a publié son message le 1er février 2026, alors que l’Iran menait des frappes de missiles et de drones contre les pays du Golfe, notamment Dubaï. Le fondateur de Telegram a formulé son propos en ces termes : « Malheureusement, j’ai dû quitter Dubaï pour l’Europe il y a une semaine. Je rate donc non seulement les feux d’artifice gratuits d’Iran, mais je m’expose aussi à un risque accru. Compte tenu des taux de criminalité en Europe, Dubaï est statistiquement plus sûre, même avec les missiles qui fusent de partout. J’ai hâte d’y retourner.«

Les attaques iraniennes ont ciblé des installations portuaires, hôtelières et touristiques à Dubaï, entraînant la fermeture aérienne de la zone et la suspension des vols commerciaux. La formulation de Durov, qui désigne ces frappes comme des « feux d’artifice« , contraste avec l’ampleur documentée des dégâts matériels signalés.

Le retour aux tensions européennes

Ces critiques interviennent au moment où ses rapports avec les autorités et régulateurs européens demeurent dégradés. Pavel Durov arrêté en août 2024 à l’aéroport du Bourget en France lors d’un contrôle douanier, le fondateur de Telegram avait été mis en examen pour des accusations de complicité dans la distribution de contenus d’exploitation d’enfants et de facilitation du trafic de stupéfiants. Les restrictions de déplacement imposées n’ont été levées qu’en novembre 2025, lui permettant de quitter temporairement le continent. Durov a critiqué publiquement les régulations de l’Union européenne et le président Emmanuel Macron, qualifiant les restrictions numériques imposées de « goulag numérique » en référence au Digital Services Act.

Face à des pressions convergentes

Dubaï représente une zone administrative neutre, à l’écart des enquêtes des autorités françaises. Son départ le ramène vers une juridiction où son statut demeure litigieux et où les procédures restent en cours.

La Russie complique davantage cette situation. En février 2026, les autorités russes ont ouvert une enquête criminelle visant Durov pour « promotion du terrorisme« , tandis que l’accès à Telegram est progressivement restreint sur le territoire. Durov se trouve confronté à des pressions simultanées provenant de la France, de la Russie et d’une instabilité géographique qui le contraint à des déplacements répétés. Ses déclarations révèlent l’impasse dans laquelle se trouve le fondateur de Telegram : quittant une zone de conflit actif, il se réexpose à des juridictions qui le poursuivent activement.