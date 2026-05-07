Ormuz bloqué : la France exclut pour l’Iran tout allègement des sanctions tant que la situation perdure

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé jeudi 7 mai sur RTL qu’aucune sanction contre l’Iran ne pourrait être levée tant que le détroit d’Ormuz restera fermé à la navigation. Le chef de la diplomatie française a également réclamé une réouverture rapide de cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures.

Invité de RTL, Jean-Noël Barrot a estimé que le détroit d’Ormuz ne pouvait « faire l’objet de péage ou de chantage ». Selon lui, la circulation dans cette zone maritime doit être garantie alors que les tensions régionales continuent de perturber le trafic dans le Golfe.

Paris maintient sa ligne dure sur les sanctions

Le ministre a rappelé que l’Iran cherche à obtenir un allègement des sanctions occidentales en échange d’engagements autour de son programme nucléaire. Paris refuse toutefois toute concession tant que la situation dans le détroit d’Ormuz restera bloquée.

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Jean-Noël Barrot a aussi indiqué avoir lui-même pris des mesures restrictives contre Téhéran et exclu tout assouplissement dans les conditions actuelles. La France défend depuis plusieurs années une ligne mêlant soutien à une désescalade diplomatique et fermeté sur les questions nucléaires et la sécurité maritime.

Le détroit d’Ormuz demeure un point névralgique du commerce énergétique mondial. Une part importante des exportations de pétrole transitent par ce passage situé entre l’Iran et Oman. Les tensions récurrentes dans cette zone provoquent régulièrement des inquiétudes sur les marchés énergétiques et sur l’approvisionnement international.

Des attaques dénoncées contre des navires et infrastructures

Le chef de la diplomatie française a également condamné les attaques visant le groupe maritime CMA CGM ainsi que d’autres navires et infrastructures énergétiques des Émirats arabes unis attribuées à l’Iran. Il a jugé ces frappes « inacceptables et condamnables ».

Selon Jean-Noël Barrot, le président Emmanuel Macron a directement échangé avec les autorités iraniennes à ce sujet. Le ministre a toutefois précisé que le navire lié à CMA CGM touché lors de l’attaque ne naviguait pas sous pavillon français et que son équipage était philippin.

La dépendance énergétique remise en question

Au-delà de la crise actuelle, le ministre des Affaires étrangères a évoqué la nécessité pour la France de réduire certaines dépendances stratégiques, notamment dans les secteurs de l’énergie et des technologies. Il a estimé que ces tensions internationales démontraient la vulnérabilité des économies européennes face aux conflits extérieurs.

Les discussions autour du programme nucléaire iranien et des sanctions occidentales devraient se poursuivre dans les prochaines semaines entre Téhéran, Washington et les puissances européennes, tandis que la situation dans le détroit d’Ormuz reste suivie de près par les acteurs du transport maritime et des marchés pétroliers.