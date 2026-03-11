Gaz : la France face à un gros problème d'approvisionnement, l'Inde lui vole la vedette

Ce 11 mars, a été confirmé le départ du méthanier LNG Port Harcourt-II. Chargés en GNL nigérian, celui-ci devait livrer sa cargaison au terminal de Fos-Cavaou, dans les Bouches-du-Rhône. Cela étant dit, le bâteau ne s’y est pas arrêté et fait désormais chemin vers le port de Dahej, en Inde. Ce navire n’est pas le seul à avoir orienté sa direction. Un autre, le BW Brussels, a aussi modifié sa trajectoire. Il devait rejoindre Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) pour finalement poursuivre sa route en direction de l’Océan Indien.

La guerre en Iran a un impact direct sur les questions associées à l’énergie. En effet, que ce soit gaz ou pétrole, les exportations sont de plus en plus complexes à assurer, à cause notamment des rectifications en cours au niveau du détroit d’Ormuz. Y transitent environ 20 % de l’énergie internationale.

Des méthaniers redirigés depuis la France, vers l’Asie

À ce titre, il apparaît qu’une guerre de l’approvisionnement est actuellement en train de se déclarer entre les grandes puissances internationales. D’après les récentes données du cabinet spécialisé Kpler, ce sont au moins huit méthaniers transportant du GNL nigérian ou américain qui ont été redirigés vers l’Asie ces derniers jours.

Plus spécifiquement, les pays asiatiques rachètent l’énergie à prix d’or, alors même que les commandes initialement passées sont en cours de livraison. Le phénomène, bien qu’il ne soit pas “rare” en soi, est en évolution, avec des pratiques inhabituelles, atteignant des sommes parfois records alors que, dans le même temps, les prix explosent.

Les prix du gaz explosent en Europe, Bruxelles tentent de rassurer

Entre le 27 février dernier et aujourd’hui, le prix de référence du gaz a explosé de 57,5 %, atteignant désormais environ 50,4€/MWh. Les autorités européennes tentent cependant de se montrer rassurantes, affirmant que l’approvisionnement, malgré ces tensions sur le marché, n’est pas menacé.