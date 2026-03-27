Gims arrêté : son label s'apprêtait à changer la scène urbaine française

Le label Black Star, fondé par le rappeur Gims, venait de lancer un casting national pour former un trio féminin ancré dans les univers urbain, afro et R&B — quand son fondateur a été interpellé le 25 mars 2026 à sa descente d’avion à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Gandhi Djuna, 39 ans, a été placé en garde à vue par le service national des douanes judiciaires dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent en bande organisée, confirmée par le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco).

Black Star, associé à la maison de disques Play Two et à la société de production Endemol, cherchait trois chanteuses âgées de 18 à 23 ans pour constituer ce qui était présenté comme «le groupe de demain». Un site de candidatures était déjà actif au moment de l’arrestation. Ni Play Two ni Endemol n’ont communiqué sur la suite du processus depuis.

Une enquête centrée sur l’immobilier de luxe au Maroc

L’arrestation, révélée en premier par le site spécialisé Africa Intelligence, s’inscrit dans une commission rogatoire instruite par des juges d’instruction parisiens. Les investigations porteraient notamment sur le projet Sunset Village Private Residences, un programme immobilier de 118 villas haut de gamme promu par Gims à Marrakech, lancé en 2025. Ce complexe, doté d’un lagon de 3 000 m², afficherait un chiffre d’affaires potentiel de 100 millions d’euros. Cinq anciens trafiquants de drogue franciliens, présentés comme reconvertis dans la criminalité financière, auraient déjà été mis en cause dans ce dossier, selon Africa Intelligence.

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Les autorités congolaises ont confirmé avoir saisi le Quai d’Orsay pour obtenir des informations sur la situation de leur ressortissant. Son avocat, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité réagir aux questions des médias. Gims n’est pas mis en examen à ce stade et bénéficie de la présomption d’innocence.

Un projet musical dont l’avenir reste incertain

La garde à vue, prolongée le 26 mars par le Pnaco, relance la question de la continuité du casting porté par Black Star. Plus gros vendeur de disques en France en 2025, Gims devait également honorer une tournée de plusieurs dizaines de dates, dont une étape à Liévin le 18 avril prochain. La prochaine échéance judiciaire déterminera si l’artiste est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire ou mis en examen.