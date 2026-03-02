Guerre au Moyen-Orient : la mort d’un quatrième soldat américain confirmée par les États-Unis

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé, lundi 2 mars, la mort d’un quatrième soldat américain engagé dans les opérations en Iran. Cette perte intervient au troisième jour de l’offensive baptisée « Fureur épique », menée conjointement par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien.

L’armée américaine précise que ce nouveau décès porte à quatre le nombre de militaires tués depuis le début des frappes. L’identité du soldat et les circonstances exactes de sa mort n’ont pas été rendues publiques à ce stade selon nos recoupements d’informations.

Quatre militaires américains tués depuis le début de l’opération

La confirmation de ce quatrième décès intervient alors que le Pentagone avait initialement fait état de la mort de trois soldats américains, survenue au cours des premières phases de l’opération. Ces pertes constituent les premières officiellement reconnues par Washington dans cette offensive. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, qui supervise les opérations dans la région, n’a pas communiqué de détails supplémentaires sur les conditions des combats. Les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs sites stratégiques en Iran, ciblant notamment des infrastructures considérées comme sensibles par les autorités américaines et israéliennes.

La durée de l’intervention reste incertaine. Dimanche, le président américain, Donald Trump, a évoqué un engagement qui pourrait se prolonger sur plusieurs semaines. « Nous pleurons les véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre nation, tout en poursuivant la juste mission pour laquelle ils ont donné leur vie (…) Malheureusement, il y en aura probablement d’autres avant que cela ne soit terminé. C’est ainsi que cela risque d’évoluer. Mais nous ferons tout notre possible pour que cela n’arrive pas.», a-t-il déclaré, reconnaissant la possibilité de nouvelles pertes humaines dans les rangs américains.

Une escalade militaire dans plusieurs pays du Golfe

Les frappes menées par les États-Unis et Israël ont entraîné des réactions de la part de l’Iran. Selon le Croissant-Rouge iranien, 555 personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive sur le territoire iranien. Ce bilan n’a pas été confirmé par des sources indépendantes. Les autorités iraniennes ont annoncé des ripostes visant plusieurs zones du Golfe. Des détonations ont été signalées ce lundi dans plusieurs villes, notamment à Dubaï, au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Doha, à Manama et à Jérusalem. L’origine exacte de ces explosions n’a pas été officiellement détaillée.

Téhéran affirme agir en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei, sans que les conditions de ce décès aient été précisées par les autorités iraniennes ou confirmées par des organismes internationaux. Les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire dans la région. Le commandement américain pour le Moyen-Orient, responsable de la coordination des opérations, supervise le déploiement des forces et la conduite des frappes en lien avec les autorités israéliennes.

Une opération appelée à se prolonger

L’offensive « Fureur épique » se poursuit sans calendrier précis de fin. Les autorités américaines n’ont pas communiqué d’objectif détaillé ni d’échéance officielle pour la fin des opérations. Les déclarations du président américain laissent entrevoir une campagne militaire susceptible de durer plusieurs semaines, avec des combats appelés à se poursuivre sur plusieurs fronts. Les bilans humains, côté militaire comme civil, pourraient évoluer dans les prochains jours en fonction de l’intensité des affrontements.