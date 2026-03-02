Guerre au Moyen-Orient : la mort d’un quatrième soldat américain confirmée par les États-Unis

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé, lundi 2 mars, la mort d’un quatrième soldat américain engagé dans les opérations en Iran. Cette perte intervient au troisième jour de l’offensive baptisée « Fureur épique », menée conjointement par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien.
L’armée américaine précise que ce nouveau décès porte à quatre le nombre de militaires tués depuis le début des frappes. L’identité du soldat et les circonstances exactes de sa mort n’ont pas été rendues publiques à ce stade selon nos recoupements d’informations.
Quatre militaires américains tués depuis le début de l’opération
La confirmation de ce quatrième décès intervient alors que le Pentagone avait initialement fait état de la mort de trois soldats américains, survenue au cours des premières phases de l’opération. Ces pertes constituent les premières officiellement reconnues par Washington dans cette offensive. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, qui supervise les opérations dans la région, n’a pas communiqué de détails supplémentaires sur les conditions des combats. Les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs sites stratégiques en Iran, ciblant notamment des infrastructures considérées comme sensibles par les autorités américaines et israéliennes.
La durée de l’intervention reste incertaine. Dimanche, le président américain, Donald Trump, a évoqué un engagement qui pourrait se prolonger sur plusieurs semaines. « Nous pleurons les véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre nation, tout en poursuivant la juste mission pour laquelle ils ont donné leur vie (…) Malheureusement, il y en aura probablement d’autres avant que cela ne soit terminé. C’est ainsi que cela risque d’évoluer. Mais nous ferons tout notre possible pour que cela n’arrive pas.», a-t-il déclaré, reconnaissant la possibilité de nouvelles pertes humaines dans les rangs américains.
Une escalade militaire dans plusieurs pays du Golfe
Les frappes menées par les États-Unis et Israël ont entraîné des réactions de la part de l’Iran. Selon le Croissant-Rouge iranien, 555 personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive sur le territoire iranien. Ce bilan n’a pas été confirmé par des sources indépendantes. Les autorités iraniennes ont annoncé des ripostes visant plusieurs zones du Golfe. Des détonations ont été signalées ce lundi dans plusieurs villes, notamment à Dubaï, au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Doha, à Manama et à Jérusalem. L’origine exacte de ces explosions n’a pas été officiellement détaillée.
Téhéran affirme agir en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei, sans que les conditions de ce décès aient été précisées par les autorités iraniennes ou confirmées par des organismes internationaux. Les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire dans la région. Le commandement américain pour le Moyen-Orient, responsable de la coordination des opérations, supervise le déploiement des forces et la conduite des frappes en lien avec les autorités israéliennes.
Une opération appelée à se prolonger
L’offensive « Fureur épique » se poursuit sans calendrier précis de fin. Les autorités américaines n’ont pas communiqué d’objectif détaillé ni d’échéance officielle pour la fin des opérations. Les déclarations du président américain laissent entrevoir une campagne militaire susceptible de durer plusieurs semaines, avec des combats appelés à se poursuivre sur plusieurs fronts. Les bilans humains, côté militaire comme civil, pourraient évoluer dans les prochains jours en fonction de l’intensité des affrontements.
« la mort d’un quatrième soldat américain confirmée par les États-Unis »
Le « ministre de la guerre » US a sorti le compte-gouttes.
Encore plus ridicule que les 55.000 morts de zobenski
Combien de milliers de civils, ces animaux ont – ils déjà massacrés pour VOLER LE PÉTROLE IRANIEN ? On se demande, qui sont les terroristes …
Se lever pour aller tuer un chef d’État étranger parce qu’il n’a pas accepté de livrer son pétrol et se soummetre aux autres injonctions, n’est pas un acte de gloire. C’est la pauvreté spirituelle. « wait and see ». People of IRAN you are not alone!
« n’est pas un acte de gloire »
C’est pire que ça, c’est pire que tout ! Il n’y a rien RIEN qui justifie cette agression. C’est de la barbarie, de la sauvagerie, c’est la loi de la jungle !
Cette civilisation de sauvages ISR-USA doit disparaître pour le bien de l’Humanité.
Toi un frileux comme tu l’es que dirais tu si on assassine ta femme Bassila et ses amants?
je me réjouis déjà de voir leurs cercueils ⚰️ ⚰️ ⚰️ rentrés chez eux là bas
Ai vu des photos de cercueils qu’on embarquait dans un avion militaire US ! Environ 200 tués au total sur des bases militaires US.
Fake ou pas, je peux pas savoir !
Et pendant ce temps de bavardage..inutile..un gar..se la couche douce a adjohoun..entre les femelles de son harem..tranquilement au bord du fleuve
je vais pas dire..son nom
Aziz le Sultan, tout ce qui se passe dans le monde n’est que la suite logique de ce que les prophètes ont annoncé en ce qui concerne le comportement des êtres humains et la Colère de Allah qui va s’abattre sur nous.
Nous entrons dans les Signes Majeurs de la Fin du Temps, tout ça est prédit… quand vous entendrez des cris de guerres, une nation se lever contre une autre, la perversion généralisée, la crise dans le moyen orient, l’assèchement du fleuve de l’euohrate, vous saurez que le Temps est proche.
La mort ne doit pas faire peur à un être humain, c’est plutôt l’état dans lequel il va mourir qui doit le préoccuper de son vivant, c’est pour cela que le Prophète (sws) a dit : » faites en sorte que le dernier acte que vous allez poser dans cette vie avant de mourir soit un acte positif », autrement dit, l’être humain doit considérer chaque acte qu’il pose comme celui qui peut être le dernier de sa vie.
Tu sais Aziz, un être humain qui se réjouit d’avoir tué ou fait un quelconque mal à son prochain n’a rien compris à sa propre existence…. les dirigeants américains et israéliens goûteront aussi à la mort comme ceux qu’ils ont tués.
Ton ami Kim jon talon a mis toute la population en prison (on n’a plus de liberté) mais dans sa vision dépourvue d’élévation et d’élégance d’esprit, il n’a pas encore compris que tout être humain aura un jour ou l’autre, un cercueil et une tombe comme prison pour le restant de la vie…
Mon peuple meurt par manque de connaissances, avait dit Issa (sws)
L’Afrique doit s’unir ou périr, selon Kwame Nkruma.
« Mort de Khamenei…démenti de Téhéran… » La vérité est la 1ère victime de la guerre
\\\\.///
(@_@)
Qu il meurt ou pas..il connaissait deja son sort..compte des rapport de force
Dans ce forum..j ai ete..le seul..a affirmer..que seule..la force..est legale..legitime..et que..nous somme regie par des lois universelles divines
Ceux..qui par naivete..souffrant d infirmite intellectuelle confient..leur existance a l onu..seront toujours perdants
Meme…la justice.et le systeme..judiciaire..heee beh..moi..j ai jamais cru..en la capacite..de l homme a rendre..justice..pourtant necessaire
Les decisions..de justice..ont un prix
La justice..se rend..au nom et pour le compte d un homme..d un systeme..de receleurs
L’Iran a hissé le drapeau noir
Ca te va comme « démenti » ?