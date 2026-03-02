Real Madrid : agacé par le suivi de sa blessure, Mbappé décide de consulter en France

Kylian Mbappé s’est récemment rendu en France pour obtenir un avis médical complémentaire sur son genou gauche. Selon diverses sources concordantes, le déplacement aurait été effectué avec l’accord du club madrilène, alors que l’international français est toujours indisponible et incertain pour les prochaines échéances européennes prévues les 11 et 17 mars. Absent face à Benfica en Ligue des champions puis contre Getafe en Liga, le capitaine de l’équipe de France poursuit un protocole de soins engagé depuis plusieurs mois. Des informations circulent sur le fait que Mbappé considère que les services médicaux du Real Madrid n’ont pas réussi à résoudre efficacement ses douleurs persistantes au genou.

Trois mois de gênes au genou et des rechutes successives

Les difficultés physiques de Mbappé cette saison ne se limitent pas à l’épisode actuel. Après une alerte à la cheville à l’automne, rapidement résorbée, l’attaquant a commencé à ressentir des douleurs récurrentes au genou gauche à partir de décembre. Il a continué à enchaîner les rencontres, notamment en championnat et en Ligue des champions, avant que la gêne ne s’intensifie.

D’après diverses sources au sein de la presse espagnole, l’arrêt décidé la semaine dernière avait un objectif clair partagé avec le club : retrouver une condition physique optimale pour le prochain tour de la Ligue des champions. Le Real Madrid doit affronter Manchester City les 11 et 17 mars lors d’une double confrontation à élimination directe. À ce stade, les espoirs de voir Mbappé titulaire au stade Santiago-Bernabéu seraient minimes. L’absence prolongée du joueur s’explique par le choix d’un traitement conservateur, sans intervention chirurgicale. Le club n’a pas communiqué de diagnostic détaillé, se contentant d’indiquer que l’attaquant suivait un programme spécifique de récupération.

Un déplacement en France validé par le club

C’est ainsi que Mbappé aurait décidé de consulter en France afin d’obtenir un second avis médical sur l’évolution de sa blessure. Le quotidien précise que ce voyage s’est effectué avec l’autorisation du Real Madrid. C’est la raison pour laquelle le joueur n’était pas présent au stade lors de la réception de Benfica en Ligue des champions.



Pour le moment, le Real Madrid entretient le flou sur la durée exacte de l’indisponibilité de sa superstar. Interrogé récemment, Álvaro Arbeloa, entraîneur au sein du club madrilène, a évoqué une absence qui pourrait se compter « en jours, puis en semaines », sans donner de date précise de retour.

Une incertitude avant Manchester City

La double confrontation face à Manchester City constitue l’objectif affiché du staff et du joueur. Rien ne garantit toutefois qu’il sera en pleine possession de ses moyens pour ces rencontres. Le Real Madrid reste engagé dans la course au titre en Liga et en Ligue des champions. Le règlement de l’UEFA impose la validation des listes de joueurs avant les phases à élimination directe, mais la participation d’un joueur inscrit dépend uniquement de son état médical déclaré par le club. À moins d’une évolution rapide de son état physique dans les prochains jours, Mbappé devrait poursuivre son travail de réathlétisation. La décision concernant sa présence contre Manchester City devrait intervenir à l’approche du match aller.