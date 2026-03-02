Guerre en Iran : les USA annoncent désormais la mort de 6 soldats

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé, lundi 2 mars, la mort de deux militaires supplémentaires engagés dans les opérations en Iran. Cette annonce intervient au troisième jour de l’offensive baptisée « Fureur épique », menée conjointement par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien.
Ces nouveaux décès portent à six le nombre total de soldats américains tués depuis le début des frappes. L’identité des militaires concernés ainsi que les circonstances précises de leur mort n’ont pas été rendues publiques à ce stade.
Un bilan désormais établi à six morts
L’armée américaine avait précédemment confirmé la mort de quatre soldats au cours des premières phases de l’opération. Le commandement militaire pour le Moyen-Orient, chargé de superviser les opérations dans la région, a indiqué que deux pertes supplémentaires avaient été enregistrées à la suite d’affrontements récents, sans fournir davantage de détails sur les lieux ou les unités impliquées.
Le Pentagone n’a pas communiqué d’informations complémentaires sur les circonstances exactes des combats ayant conduit à ces décès.
Dimanche, le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité d’un engagement prolongé. « Nous pleurons les véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre nation, tout en poursuivant la juste mission pour laquelle ils ont donné leur vie (…) Malheureusement, il y en aura probablement d’autres avant que cela ne soit terminé. C’est ainsi que cela risque d’évoluer. Mais nous ferons tout notre possible pour que cela n’arrive pas. », a-t-il déclaré.
Des tensions régionales persistantes
Les frappes américaines et israéliennes ont entraîné des ripostes annoncées par les autorités iraniennes. Le Croissant-Rouge iranien a fait état de 555 morts sur le territoire iranien depuis le début de l’offensive, un chiffre qui n’a pas été confirmé par des sources indépendantes.
Des explosions ont été signalées ce lundi dans plusieurs villes du Golfe, notamment à Dubaï, au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Doha, à Manama et à Jérusalem. Aucune précision officielle n’a été donnée sur l’origine de ces détonations.
Les autorités iraniennes affirment agir en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei, sans que les circonstances de ce décès aient été détaillées ou confirmées par des organismes internationaux. Les États-Unis ont, de leur côté, renforcé leur dispositif militaire dans la région, sous la coordination du commandement pour le Moyen-Orient.
15 réflexions au sujet de “Guerre en Iran : les USA annoncent désormais la mort de 6 soldats”
« la mort d’un quatrième soldat américain confirmée par les États-Unis »
Le « ministre de la guerre » US a sorti le compte-gouttes.
Encore plus ridicule que les 55.000 morts de zobenski
Combien de milliers de civils, ces animaux ont – ils déjà massacrés pour VOLER LE PÉTROLE IRANIEN ? On se demande, qui sont les terroristes …
Se lever pour aller tuer un chef d’État étranger parce qu’il n’a pas accepté de livrer son pétrol et se soummetre aux autres injonctions, n’est pas un acte de gloire. C’est la pauvreté spirituelle. « wait and see ». People of IRAN you are not alone!
« n’est pas un acte de gloire »
C’est pire que ça, c’est pire que tout ! Il n’y a rien RIEN qui justifie cette agression. C’est de la barbarie, de la sauvagerie, c’est la loi de la jungle !
Cette civilisation de sauvages ISR-USA doit disparaître pour le bien de l’Humanité.
Toi un frileux comme tu l’es que dirais tu si on assassine ta femme Bassila et ses amants?
je me réjouis déjà de voir leurs cercueils ⚰️ ⚰️ ⚰️ rentrés chez eux là bas
Ai vu des photos de cercueils qu’on embarquait dans un avion militaire US ! Environ 200 tués au total sur des bases militaires US.
Fake ou pas, je peux pas savoir !
Et pendant ce temps de bavardage..inutile..un gar..se la couche douce a adjohoun..entre les femelles de son harem..tranquilement au bord du fleuve
je vais pas dire..son nom
Aziz le Sultan, tout ce qui se passe dans le monde n’est que la suite logique de ce que les prophètes ont annoncé en ce qui concerne le comportement des êtres humains et la Colère de Allah qui va s’abattre sur nous.
Nous entrons dans les Signes Majeurs de la Fin du Temps, tout ça est prédit… quand vous entendrez des cris de guerres, une nation se lever contre une autre, la perversion généralisée, la crise dans le moyen orient, l’assèchement du fleuve de l’euohrate, vous saurez que le Temps est proche.
La mort ne doit pas faire peur à un être humain, c’est plutôt l’état dans lequel il va mourir qui doit le préoccuper de son vivant, c’est pour cela que le Prophète (sws) a dit : » faites en sorte que le dernier acte que vous allez poser dans cette vie avant de mourir soit un acte positif », autrement dit, l’être humain doit considérer chaque acte qu’il pose comme celui qui peut être le dernier de sa vie.
Tu sais Aziz, un être humain qui se réjouit d’avoir tué ou fait un quelconque mal à son prochain n’a rien compris à sa propre existence…. les dirigeants américains et israéliens goûteront aussi à la mort comme ceux qu’ils ont tués.
Ton ami Kim jon talon a mis toute la population en prison (on n’a plus de liberté) mais dans sa vision dépourvue d’élévation et d’élégance d’esprit, il n’a pas encore compris que tout être humain aura un jour ou l’autre, un cercueil et une tombe comme prison pour le restant de la vie…
Mon peuple meurt par manque de connaissances, avait dit Issa (sws)
L’Afrique doit s’unir ou périr, selon Kwame Nkruma.
« Mort de Khamenei…démenti de Téhéran… » La vérité est la 1ère victime de la guerre
\\\\.///
(@_@)
Qu il meurt ou pas..il connaissait deja son sort..compte des rapport de force
Dans ce forum..j ai ete..le seul..a affirmer..que seule..la force..est legale..legitime..et que..nous somme regie par des lois universelles divines
Ceux..qui par naivete..souffrant d infirmite intellectuelle confient..leur existance a l onu..seront toujours perdants
Meme…la justice.et le systeme..judiciaire..heee beh..moi..j ai jamais cru..en la capacite..de l homme a rendre..justice..pourtant necessaire
Les decisions..de justice..ont un prix
La justice..se rend..au nom et pour le compte d un homme..d un systeme..de receleurs
L’Iran a hissé le drapeau noir
Ca te va comme « démenti » ?