Guerre en Iran : les USA annoncent désormais la mort de 6 soldats

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé, lundi 2 mars, la mort de deux militaires supplémentaires engagés dans les opérations en Iran. Cette annonce intervient au troisième jour de l’offensive baptisée « Fureur épique », menée conjointement par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien.

Ces nouveaux décès portent à six le nombre total de soldats américains tués depuis le début des frappes. L’identité des militaires concernés ainsi que les circonstances précises de leur mort n’ont pas été rendues publiques à ce stade.

Un bilan désormais établi à six morts

L’armée américaine avait précédemment confirmé la mort de quatre soldats au cours des premières phases de l’opération. Le commandement militaire pour le Moyen-Orient, chargé de superviser les opérations dans la région, a indiqué que deux pertes supplémentaires avaient été enregistrées à la suite d’affrontements récents, sans fournir davantage de détails sur les lieux ou les unités impliquées.

Le Pentagone n’a pas communiqué d’informations complémentaires sur les circonstances exactes des combats ayant conduit à ces décès.

Dimanche, le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité d’un engagement prolongé. « Nous pleurons les véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre nation, tout en poursuivant la juste mission pour laquelle ils ont donné leur vie (…) Malheureusement, il y en aura probablement d’autres avant que cela ne soit terminé. C’est ainsi que cela risque d’évoluer. Mais nous ferons tout notre possible pour que cela n’arrive pas. », a-t-il déclaré.

Des tensions régionales persistantes

Les frappes américaines et israéliennes ont entraîné des ripostes annoncées par les autorités iraniennes. Le Croissant-Rouge iranien a fait état de 555 morts sur le territoire iranien depuis le début de l’offensive, un chiffre qui n’a pas été confirmé par des sources indépendantes.

Des explosions ont été signalées ce lundi dans plusieurs villes du Golfe, notamment à Dubaï, au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Doha, à Manama et à Jérusalem. Aucune précision officielle n’a été donnée sur l’origine de ces détonations.

Les autorités iraniennes affirment agir en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei, sans que les circonstances de ce décès aient été détaillées ou confirmées par des organismes internationaux. Les États-Unis ont, de leur côté, renforcé leur dispositif militaire dans la région, sous la coordination du commandement pour le Moyen-Orient.