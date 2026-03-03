Ukraine : la Russie déploie son missile de croisière subsonique Izdeliye-30

Sans que l’on sache véritablement quand, la Russie a utilisé un nouveau missile, l’Izdeliye-30, dans le cadre du conflit en Ukraine. D’une portée de 1 500 kilomètres, cette nouvelle arme est directement intégrée aux bombardiers Tupolev Tu-95MSM et Tupolev Tu-160M. Une arme supersonique destinée à briser les défenses ukrainiennes.

Alors que le conflit en Ukraine s’éternise, la Russie tente d’adapter son arsenal militaire afin de poursuivre son effort de guerre. Après les drones, les forces armées russes se tournent désormais vers de nouveaux types de missiles, dont l’Izdeliye-30. C’est un missile subsonique, pouvant atteindre entre 600 et 800km/h.

L’Izdeliye-30, un nouveau missile d’envergure, conçu pour frapper en profondeur

Sa portée est estimée à 1 500 kilomètres. L’engin embarque une charge militaire d’environ 800 kilogrammes. En outre, l’Izdeliye-30 intègre de nouvelles technologies, notamment anti-brouillage électronique, nécessaire pour frapper dûrement les postes défensifs ukrainiennes.

C’est d’ailleurs là tout l’objectif, à savoir pilonner les défenses de l’armée de Kiev pour la forcer à reculer. Une nécesité pour Moscou alors que l’Ukraine tient bon. En effet, en février, l’armée russe n’a repris que 123 km2. Il s’agit de la plus faible progression enregistrée par le Kremlin, depuis celle de 99 km2, survenue au mois d’avril 2024.

La Russie innove pour rassurer et poursuivre son effortde guerre

L’intégration de nouveaux dispositifs permet aussi à la Russie de continuer à développer son narratif. Face au manque d’hommes, le Kremlin tente d’innover pour rassurer et pousser les hommes en page de se battre, à grouper les rangs et à s’engager sur le front. C’est aussi un moyen de peu à peu réduire sa dépendance aux armes livrées par certains partenaires, comme l’Iran, engagé de son côté, dans un conflit d’ampleur face aux États-Unis et Israël.

Dans le même temps, les négociations entre l’Ukraine et la Russie se poursuive. Volodymyr Zelensky espère d’ailleurs que de nouvelles discussions pourront avoir lieu dans les jours à venir, afin de trouver une porte de sortie à ce conflit meurtrier.