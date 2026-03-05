Guerre au Proche-orient : Sonko soutient l'Iran «agressé», Faye l'Arabie Saoudite «agressée»

Les tensions militaires au Moyen-Orient suscitent des réactions diplomatiques dans plusieurs pays. Au Sénégal, deux prises de parole distinctes au sein de l’exécutif ont retenu l’attention. Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko se sont exprimés à propos d’événements liés à la crise régionale, chacun évoquant des situations impliquant l’Iran et l’Arabie saoudite. Ces déclarations successives montrent que les développements récents dans cette région sont suivis de près par les autorités sénégalaises.

Diomaye Faye exprime sa solidarité après une agression évoquée

Le président sénégalais s’est entretenu par téléphone avec le prince héritier d’Arabie saoudite, selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères publié le 5 mars 2026. Les deux dirigeants ont abordé l’évolution de la situation régionale marquée par une escalade militaire. Au cours de cet échange, Bassirou Diomaye Faye a exprimé la solidarité du Sénégal envers l’Arabie saoudite, présentée comme ayant subi une agression récente.

Le chef de l’État a également affirmé le soutien de Dakar aux mesures prises par Riyad pour renforcer la sécurité et préserver la stabilité du Royaume.

Ousmane Sonko critique les frappes américaines

Quelques jours plus tôt, le 1er mars 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko avait réagi aux frappes militaires menées conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Dans sa déclaration, il avait accusé Washington d’avoir agi en violation de la Charte des Nations Unies. Cette réaction était intervenue après l’annonce par des médias d’État iraniens de la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué lors d’une attaque israélienne menée avec le soutien américain.

Ces prises de parole successives du président et du Premier ministre illustrent deux réactions distinctes face à des événements liés à la même crise régionale au Moyen-Orient.