Guerre en Iran : le chef du contre-terrorisme américain démissionne en protestation

Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC), a annoncé sa démission ce mardi 17 mars en opposition à l’engagement militaire américain contre l’Iran. Il devient ainsi le premier haut responsable de l’administration Trump à quitter son poste depuis le déclenchement du conflit.

Dans une lettre publiée sur X, Kent affirme ne pas pouvoir « en bonne conscience soutenir la guerre en cours en Iran », estimant que Téhéran ne représentait pas de menace imminente pour les États-Unis. Le responsable va plus loin, affirmant que le conflit aurait été engagé sous la pression d’Israël et de son lobby à Washington — une accusation fermement rejetée par la Maison-Blanche.

Une rupture assumée avec la ligne présidentielle

Vétéran de onze déploiements en zone de combat au Moyen-Orient, Kent avait été nommé à la tête du NCTC par Donald Trump en février 2025, avant d’être confirmé par le Sénat en juillet suivant avec 52 voix contre 44. Le NCTC est l’organe fédéral chargé de coordonner le renseignement antiterroriste et d’informer directement le président et la directrice du renseignement national sur les menaces extérieures.

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Trump a réagi publiquement aux déclarations de son ancien responsable, estimant que sa démission était « une bonne chose » au vu de ses positions sur l’Iran. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a pour sa part qualifié d’« insultante et risible » l’hypothèse d’une influence israélienne sur la décision d’entrer en guerre.

Le NCTC privé de son directeur en temps de conflit

La démission de Kent intervient alors que les États-Unis sont engagés dans un conflit actif, laissant le NCTC sans direction permanente à un moment où la coordination du renseignement antiterroriste revêt une importance stratégique particulière. La nomination d’un successeur n’a pas été annoncée à ce stade par l’administration.​​​​​​​​​​​​​​​​