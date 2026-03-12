Guerre en Iran : les Burkinabè appelés à la prudence, un plan de retour activé

L’ambassade du Burkina Faso à Téhéran a adressé, le 11 mars 2026, deux communiqués à ses ressortissants en Iran, les invitant à respecter des mesures de sécurité strictes et leur ouvrant la possibilité d’une évacuation volontaire vers leur pays.

Consignes de sécurité renforcées sur place

L’ambassadeur Mohamadi Kaboré appelle les ressortissants burkinabè à restreindre leurs déplacements au minimum, à éviter les rassemblements et à s’informer uniquement auprès des autorités iraniennes ou de la représentation diplomatique. Il leur conseille également de préparer un kit d’urgence, de constituer des réserves de produits essentiels et de rester en contact avec les responsables de leurs communautés. Selon des estimations de services diplomatiques régionaux, entre 2 000 et 3 000 ressortissants africains vivraient actuellement en Iran.

Inscription avant vendredi pour quitter l’Iran

Les ressortissants burkinabè souhaitant bénéficier du dispositif d’assistance sont invités à s’enregistrer auprès du délégué du Haut Conseil des Burkinabè de l’extérieur (HCBE) pour l’Iran avant le vendredi 13 mars 2026. L’inscription peut être effectuée via le numéro +98 910 094 92 38. Mis en place en coordination avec les autorités iraniennes et l’ambassade du Burkina Faso à Ankara, ce mécanisme vise à simplifier les démarches de voyage dans les pays de départ et de transit. Les services diplomatiques restent également joignables aux numéros +98 901 219 42 14 et +98 910 311 95 20, sous réserve d’éventuelles restrictions d’accès à Internet.

Mobilisation africaine face à la guerre

Cette action fait partie d’une mobilisation plus large du continent africain. L’Union africaine et plusieurs gouvernements comme l’Éthiopie, le Sénégal et le Ghana ont exprimé leur préoccupation face aux impacts de la guerre sur leurs ressortissants et leurs économies. Des millions d’Africains travaillent dans les pays du Golfe, et les envois de fonds constituent une source vitale pour les finances des ménages. La fermeture des espaces aériens et les perturbations des routes commerciales aggravent l’urgence.

L’Ambassade insiste sur la nécessité de coopérer pleinement avec les autorités locales et d’éviter toute réponse aux provocations. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 13 mars 2026.