La Chine réaffirme le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire civile après deux mois de guerre

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a reçu son homologue iranien Abbas Araghchi à Pékin ce mercredi 6 mai 2026, réaffirmant le soutien de la Chine au droit de Téhéran à développer une filière nucléaire à des fins exclusivement civiles. La rencontre est la première visite du chef de la diplomatie iranienne en Chine depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes sur l’Iran, le 28 février dernier.

Dans un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, Pékin indique qu’il respecte le droit légitime de l’Iran à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en vertu de son statut de signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Cette position s’accompagne d’un appel à un cessez-le-feu global, Wang Yi ayant déclaré que le conflit « a déjà duré plus de deux mois » et qu’il a « causé de graves pertes au peuple iranien ».

Wang Yi appelle à la réouverture du détroit d’Ormuz

La rencontre a également porté sur le détroit d’Ormuz, partiellement bloqué par l’Iran depuis le début du conflit. Wang Yi a demandé sa réouverture « dans les meilleurs délais », soulignant l’impact du blocage sur les approvisionnements énergétiques mondiaux. La Chine est directement exposée : environ la moitié de ses importations de brut transitent par cette voie maritime. Le groupe français CMA CGM a annoncé ce même mercredi que l’un de ses navires avait été visé par une attaque dans le détroit, faisant des blessés parmi l’équipage.

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Pékin entre soutien à Téhéran et opposition à l’arme nucléaire

La position chinoise distingue explicitement le nucléaire civil du nucléaire militaire. Pékin dit valoriser les engagements répétés de Téhéran à ne pas se doter de l’arme atomique, tout en refusant la demande d’« enrichissement zéro » portée par Washington et Tel Aviv. La Chine est par ailleurs le principal partenaire commercial de l’Iran et son premier acheteur de pétrole : selon la société d’analyse Kpler, elle a absorbé plus de 80 % des exportations pétrolières iraniennes en 2025, malgré les sanctions occidentales.

La visite d’Araghchi intervient à dix jours d’un déplacement prévu du président américain Donald Trump à Pékin, les 14 et 15 mai, où la question iranienne devrait figurer à l’ordre du jour des discussions entre Trump et le président Xi Jinping.