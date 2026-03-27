Guerre en Iran : les missiles destinés à Zelensky redirigés vers le Moyen-Orient ?

Les États-Unis envisageraient de rediriger vers le Moyen-Orient des armes initialement prévues pour l’Ukraine, alors que la guerre en Iran mobilise fortement leurs stocks de munitions. Selon le Washington Post, Le Pentagone étudierait cette réorientation pour répondre aux besoins du Commandement central américain.

Les systèmes Patriot et THAAD, intercepteurs de défense aérienne de haute technologie, déjà très sollicités par l’armée ukrainienne, auraient été transférés vers le Moyen-Orient. Ces équipements permettent de neutraliser les missiles balistiques et aéronefs ennemis et constituent l’un des éléments les plus avancés de l’arsenal fourni par Washington à Kiev.

L’arsenal américain fourni à l’Ukraine

Depuis le début du conflit russo -ukrainien, les USA ont livré à l’Ukraine un large éventail d’armes destinées à renforcer sa défense et ses capacités offensives. Parmi les systèmes anti-aériens, les Patriot et THAAD sont utilisés pour intercepter des missiles et protéger les infrastructures critiques, tandis que les missiles portables Stinger permettent de neutraliser les hélicoptères et drones à faible altitude.

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Pour contrer les blindés adverses, les américains ont fourni à l’Ukraine des missiles Javelin et NLAW, ainsi que des lance-roquettes anti-chars AT4, utilisés par les forces mobiles et les unités de défense locale. Les systèmes d’artillerie à longue portée incluent les obusiers M777 de 155 mm et les lance-roquettes multiples HIMARS, qui permettent de frapper des positions ennemies en profondeur et de soutenir les contre-offensives.

Washington a également fourni des drones de reconnaissance et de combat, permettant aux forces ukrainiennes d’identifier les cibles et de coordonner leurs frappes. Les véhicules blindés légers et moyens, les transports de troupes et les camions logistiques renforcent la mobilité et la protection des soldats. À ces équipements s’ajoutent d’importantes quantités de munitions, grenades et pièces détachées, nécessaires pour maintenir la capacité opérationnelle sur le terrain.

Ces livraisons, coordonnées l’OTAN, ont été financées par les pays alliés à hauteur de 4 milliards de dollars, permettant à Kiev de continuer à recevoir un soutien militaire malgré les restrictions d’aide directe. Toutefois, la forte consommation de munitions américaines dans le conflit au Moyen-Orient pourrait désormais limiter la disponibilité de certains équipements pour l’Ukraine.

Une aide militaire américaine en partie détournée

Selon plusieurs sources proches du Pentagone, cette réorientation des livraisons d’armes américaines concernerait principalement les missiles intercepteurs de défense aérienne et les systèmes Patriot et THAAD. Le porte-parole du Pentagone a affirmé que le ministère veillerait à ce que les forces américaines et alliées disposent de tout le nécessaire pour mener leurs opérations, sans préciser quelles quantités seraient effectivement redirigées.

Kiev confrontée à une période d’incertitude

L’Ukraine ne cache pas son inquiétude en ce qui concerne la continuité des livraisons américaines, tout en précisant que les perturbations initiales liées aux opérations au Moyen-Orient avaient été atténuées. Diverses sources soulignent que la disponibilité des systèmes de défense aérienne de haute technologie est cruciale pour protéger les infrastructures stratégiques ukrainiennes contre les attaques de missiles et drones.

Les prochains mois devraient clarifier l’ampleur de cette réorientation. Le Pentagone doit encore décider quelles armes seront effectivement redirigées, tandis que l’Ukraine continue de recevoir un soutien militaire par d’autres canaux européens. Les futures décisions américaines détermineront l’équilibre entre les opérations au Moyen-Orient et la capacité défensive de Kiev face aux frappes russes.