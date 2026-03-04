Guerre en Iran : les USA alertent leurs citoyens face à des risques de manifestations au Nigeria

L’ambassade des États-Unis à Abuja a émis mercredi 4 mars 2026 une alerte de sécurité à l’attention de ses ressortissants au Nigeria, leur recommandant de rester à leur domicile en raison de risques élevés de manifestations dans la capitale fédérale, liés au conflit en cours en Iran.

Dans un communiqué publié sur son site officiel et relayé via le compte X USinNigeria, la mission diplomatique américaine indique que « des manifestations antérieures menées par certains groupes ont abouti à des affrontements violents entre ces groupes et les forces de sécurité nigérianes ». L’ambassade recommande à tous les ressortissants américains présents à Abuja d’éviter les rassemblements, de surveiller les médias locaux et de maintenir un profil bas.

Des Chiites déjà mobilisés dans plusieurs États

La menace n’est pas théorique. Des membres du Mouvement islamique du Nigeria (IMN), connu sous le nom de Chiites, ont déjà organisé des manifestations dans plusieurs États du pays — Lagos, Kano, Sokoto, Gombe, Kaduna et Yobe — pour dénoncer l’opération militaire conjointe américano-israélienne qui a coûté la vie au Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des frappes du 28 février 2026. Aucun bilan humain n’a été rapporté à ce stade lors de ces rassemblements.

En anticipation d’une extension de ces mobilisations à Abuja, la police du Territoire de la Capitale Fédérale (FCT) a renforcé son dispositif sécuritaire. Selon la porte-parole du commandement, la superintendante Josephine Adeh, le commissaire de police Miller Dantawaye a ordonné mardi le déploiement d’unités de police mobile avec pour consigne de « maintenir l’ordre et de protéger les droits de tous les citoyens ».

Rendez-vous consulaires suspendus, sections consulaires maintenues ouvertes

En parallèle à son alerte sécuritaire, l’ambassade américaine a annulé l’ensemble des rendez-vous de visa prévus à Abuja pour ce mercredi 4 mars. Les demandeurs seront contactés pour reprogrammer leurs entretiens. La section consulaire de l’ambassade à Abuja et le consulat général de Lagos restent néanmoins ouverts au public.

Le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, entré dans son cinquième jour mercredi, continue d’alimenter des tensions à l’échelle mondiale. Au Nigeria, ses répercussions économiques se font déjà sentir : selon des données relayées par des médias locaux, le prix du litre d’essence a grimpé, la NNPC fixant le Sans-plomb à 960 nairas et la raffinerie Dangote à 874 nairas le litre.