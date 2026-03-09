Guerre en Iran : premiers coups durs pour Israël après la destruction des radars américains

Alors que Téhéran est pris pour cible par les États-Unis et Israël, depuis le 28 février dernier l’Iran réplique. Ce 9 mars, il a été confirmé que plusieurs radars américains ont été soit détruits, soit endommagés par les tirs iraniens. Résultat, plutôt que d’avoir dix à quinze minutes pour pouvoir se cacher en cas de salve de tirs, les habitants ciblés n’ont plus que deux à trois minutes.

Traditionnellement, la population israélienne est effectivement prévenue à l’avance, si un missile balistique est détecté. Les habitants reçoivent, dans le même temps, une notification sur leur smartphone, les invitant à rapidement se mettre à l’abri. Traditionnellement, les personnes concernées ont plusieurs minutes pour se cacher. Mais après que plusieurs radars américaines ait été détruits, ces délais ont été réduits à deux voire trois minutes.

Des frappes iraniennes détruisent et endommagent des radars US

C’est un laps de temps largement plus court, qui met les populations à risque. En effet, les personnes ont vu leur temps alloué pour se cacher, par quasiment trois. Selon les forces armées, il ne s’agit-là non pas d’une défaillance technique, mais bien d’une conséquence directe des frappes iraniennes.

Publicité

Toutefois, celles-ci diminuent au fil du temps. Après les premières salves américano-israéliennes du 28 février, Téhéran a lourdement répliqué. Aujourd’hui, les stocks d’armement ont considérablement diminué. Les tirs quotidiens sont passés d’environ une centaine à quelques dizaines au cours des dix derniers jours.

Deux nouveaux morts en Israël, le prix du gasoil explose

Malgré tout, ces tirs continuent de causer des dégâts et entraînent des victimes. Le chef des secours de la région de Tel Aviv a confirmé ce 9 mars, la mort de deux personnes après des frappes présumées iranienne. Économiquement, enfin, cette guerre a de très lourdes répercussions, avec un baril dont le prix explose littéralement. En France, le prix du gasoil a d’ores et déjà atteint voire dépassé les 2 euros du litre.