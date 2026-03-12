Guerre en Iran : Trump dans la tourmente après la mort de centaines d'élèves

150 élèves mortes dans une école de jeunes filles à Minab. Un missile Tomahawk filmé, authentifié, identifié — une arme que seule l’armée américaine utilise. Donald Trump accuse l’Iran d’avoir tiré sur ses propres enfants. Puis affirme que Téhéran possède des Tomahawks. Puis dit ne « pas être au courant » du rapport militaire interne qui contredit tout ce qu’il a dit. En cinq jours, le président américain a produit trois versions incompatibles d’un même événement. Cette fois, même Fox News n’a pas suivi.

Le jour où une école est devenue une cible

28 février 2026, premier jour de l’offensive israélo-américaine sur l’Iran. À Minab, ville portuaire du sud iranien proche du détroit d’Ormuz, un missile percute un établissement scolaire pour jeunes filles en pleine journée de classe. Les autorités iraniennes annoncent entre 168 et 180 morts, en majorité des élèves.

L’école se situe à environ 600 mètres du complexe militaire Sayyid al-Shuhada des Gardiens de la révolution, qui abrite notamment une clinique médicale et une pharmacie. Cette proximité serait, selon des responsables américains s’exprimant sous couvert d’anonymat, à l’origine du ciblage. Aucune confirmation officielle de Washington n’a été apportée sur ce point.

Trump face à un Tomahawk qu’il ne peut pas effacer

Des vidéos authentifiées par Bellingcat, le New York Times, CNN et BBC Verify montrent un missile de croisière Tomahawk — arme de fabrication américaine — frapper la base navale des Gardiens de la révolution adjacente à l’école. Le 9 mars, confronté à ces images, Donald Trump affirme que l’Iran possède des Tomahawks et que l’arme est « générique », vendue à d’autres pays.

Aucun arsenal iranien ne comprend ce type de missile, selon les experts militaires consultés par le New York Times et PBS. Deux jours plus tôt, le 7 mars, Trump avait déjà accusé Téhéran d’être responsable de la frappe, sans preuve à l’appui.

L’enquête interne qui court-circuite la Maison-Blanche

Le 11 mars, le New York Times révèle les conclusions préliminaires d’une enquête militaire interne au Commandement central américain. Les officiers auraient utilisé des données de renseignement obsolètes fournies par l’agence du renseignement de la Défense pour générer les coordonnées de la frappe — sans les avoir vérifiées au préalable. Une erreur de procédure, pas un acte délibéré — du moins selon cette version préliminaire.

Interrogé le même jour, Trump déclare ne « pas être au courant » du rapport. Le New York Times, CBC, NPR et BBC Verify convergeaient pourtant vers la responsabilité américaine dès les premiers jours suivant la frappe, sur la base d’images satellites et d’analyses d’experts indépendants.