Guerre en Iran : Zelensky craint une pénurie de défense aérienne en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé lundi 2 mars ses inquiétudes quant à un possible manque de munitions pour les systèmes de défense antiaérienne de l’Ukraine, si le conflit qui oppose depuis samedi les États-Unis et Israël à l’Iran venait à se prolonger. Dans un message transmis à un groupe de journalistes dont l’AFP, le dirigeant ukrainien a indiqué être en contact étroit avec ses partenaires américains et européens sur cette question.

« Nous comprenons nous-mêmes qu’une guerre prolongée — si elle est prolongée — et l’intensité des hostilités vont affecter la quantité de défense aérienne pour nous », a déclaré Volodymyr Zelensky.

Un front supplémentaire pour les stocks occidentaux

Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël mènent une offensive militaire conjointe contre l’Iran. En moins de 24 heures, plus de 900 cibles ont été frappées sur le territoire iranien, selon le Groupe d’études géopolitiques, dont des sites de stockage de missiles, des radars et des systèmes de défense antiaérienne. Le Croissant-Rouge iranien a annoncé lundi un bilan d’au moins 555 morts depuis le début de l’offensive. Téhéran a riposté en lançant des missiles et des drones sur Israël ainsi que sur plusieurs pays du Golfe accueillant des bases militaires américaines, dont les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn.

Publicité

Cette mobilisation massive d’armements sol-air des deux côtés pèse directement sur les capacités de production et de livraison occidentales. Les munitions utilisées par les systèmes Patriot — dont l’Ukraine dépend pour intercepter les frappes russes quotidiennes — sont produites en quantités limitées et partagées entre plusieurs théâtres d’opérations. Zelensky a précisé n’avoir pas encore reçu de « signaux » formels d’une réduction des livraisons de la part de ses alliés européens ou américains, mais il a souligné que la question faisait l’objet de discussions actives, notamment avec le chancelier allemand qu’il venait de joindre au téléphone.

La Russie exploite la distraction internationale

Zelensky a averti que Moscou tirait profit du détournement de l’attention internationale vers le Moyen-Orient pour intensifier ses frappes sur le territoire ukrainien. Dans la seule nuit du 1er au 2 mars, des frappes russes ont tué au moins cinq personnes dans plusieurs régions d’Ukraine, selon les autorités locales. La Russie a par ailleurs demandé lundi la cessation immédiate des hostilités au Moyen-Orient, dénonçant des frappes sur des cibles civiles.

Les négociations de paix menacées par la crise régionale

L’extension du conflit complique la tenue d’une nouvelle session de pourparlers entre Kiev et Moscou, prévue dans les premiers jours de mars aux Émirats arabes unis sous médiation américaine. Zelensky a indiqué que la réunion à Abu Dhabi n’était pas officiellement annulée, mais qu’elle ne pouvait pas non plus être confirmée en raison des combats en cours dans la région. La Turquie et la Suisse ont été évoquées comme sites alternatifs possibles. Le dirigeant ukrainien a dit espérer que des pourparlers puissent se tenir entre le 5 et le 8 mars, quelle qu’en soit la localisation.