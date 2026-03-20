Ce vendredi 20 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité les États-Unis à se positionner en proposant un calendrier clair, concernant les prochaines négociations à prévoir entre Moscou, Kiev et Washington, au sujet de la guerre en Ukraine. En effet, les discussions engagées entre l’Ukraine et la Russie peinent à reprendre, la guerre en Iran ayant tout chamboulé.

En effet, une nouvelle réunion prévue à Abu Dhabi a été reportée sans nouvelle date, en raison des tensions au Moyen-Orient. Les Émirats sont régulièrement pris pour cible par des missiles iraniens, laissant ainsi craindre pour la sécurité des diplomates. Des frappes lors de telles négociations auraient un impact absolument terrible sur la géopolitique et plongeraient le monde dans une situation de chaos.

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Zelensky appelle Washington à plus de clareté

Cela étant dit, la guerre en Iran est un vrai frein aux échanges entre Moscou et Kiev à tel point que le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même demande de la visibilité à ses partenaires. Nous ne savons d’ailleurs que peu de choses quant à ce qu’il s’est dit au cours des premiers échanges. Seule certitude, pas encore d’engagement concret des différentes parties.

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En outre, l’Ukraine semble avoir du mal à accepter et comprendre les récentes décisions américaines concernant l’assouplissement des sanctions prises à l’encontre de Moscou, quand bien même celles-ci sont temporaires. Pour rappel, la Maison-Blanche a fait un geste en faveur de l’énergie russe, afin de limiter l’impact des hausses des prix suite aux conflit iranien.

Sur le terrain, les frappes se poursuivent

Pendant ce temps-là, les frappes continuent. Kiev a récemment ciblé la région de Belgorod, frontalière. Une personne est d’ailleurs décédée à Mourom. La Russie, de son côté, a ciblé la région de Zaporijia. La nuit dernière ont réalisé deux frappes entraînant la mort d’une femme. Deux personnes ont également été blessées (un garçon de 10 ans et un homme de 48 ans) et plusieurs maisons détruites.