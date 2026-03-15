Guerre Iran–États-Unis : L’ambassade du Bénin au Koweït organise le retour volontaire des Béninois

L’ambassade du Bénin au Koweït a annoncé des dispositions pour faciliter le retour à Cotonou de ressortissants béninois présents dans plusieurs pays du Golfe. Dans un communiqué daté du jeudi 12 mars 2026, la représentation diplomatique informe les citoyens concernés de l’organisation de départs depuis l’Arabie saoudite.

La mesure s’adresse aux Béninois résidant ou bloqués au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn. Selon l’ambassade, des vols sont prévus à partir d’aéroports situés en Arabie saoudite, pays à partir duquel les voyageurs pourront rejoindre le Bénin.

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Enregistrement préalable exigé par l’ambassade

Dans son communiqué, l’ambassade invite les ressortissants souhaitant rentrer au pays à se faire enregistrer auprès de ses services. Cette démarche doit permettre la délivrance de visas d’entrée d’urgence en Arabie saoudite, condition nécessaire pour pouvoir embarquer depuis ce territoire.

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L’institution diplomatique demande aux intéressés de transmettre les informations figurant sur leurs passeports afin de faciliter les formalités administratives liées à ce déplacement. Les personnes concernées peuvent contacter l’ambassade via les numéros téléphoniques et WhatsApp +965 6073 0670 et +965 5060 4549, indiqués dans le communiqué.

Une communauté béninoise suivie dans plusieurs pays du Golfe

La représentation diplomatique basée à Koweït couvre plusieurs États de la région, dont les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Les estimations communiquées par les services consulaires évoquent environ 13 000 ressortissants béninois vivant au Koweït et près de 2 500 aux Émirats arabes unis, tandis que la présence béninoise au Bahreïn demeure plus réduite.

Invité de la radio BIP Radio le lundi 9 mars 2026, l’ambassadeur du Bénin au Koweït, Badirou Aguemon, a indiqué que la situation des ressortissants béninois dans ces pays restait suivie de près par les autorités diplomatiques. Le diplomate a assuré qu’aucun citoyen béninois n’avait été signalé parmi les victimes des incidents recensés dans la région.

Les services de l’ambassade affirment maintenir un contact régulier avec les communautés béninoises installées dans ces États afin de suivre l’évolution de la situation sécuritaire et d’anticiper d’éventuelles difficultés.

Coordination avec les autres représentations diplomatiques

Le suivi de la situation des ressortissants béninois dans la région du Golfe s’effectue également en coordination avec d’autres missions diplomatiques du Bénin. L’ambassadeur Badirou Aguemon a indiqué avoir échangé avec Adam Bagoudou, ambassadeur du Bénin en Arabie saoudite, ainsi qu’avec Bida Nahum, représentant du Bénin au Qatar.

Ces échanges diplomatiques visent à assurer une circulation rapide des informations entre les différentes représentations béninoises présentes dans la région. Selon les informations partagées entre ces missions, aucun incident impliquant des ressortissants béninois n’a été signalé dans les pays couverts par ces représentations.

La mise en place de facilités pour les déplacements vers Cotonou constitue ainsi l’une des mesures envisagées par l’ambassade du Bénin au Koweït pour accompagner les ressortissants qui souhaiteraient quitter la région dans le contexte sécuritaire actuel.