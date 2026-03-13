Guinée : pourquoi Doumbouya mobilise-t-il ses forces de défense et de sécurité ?

Ce jeudi 13 Mars à Conakry, le président guinéen Mamadi Doumbouya a réuni le Conseil Supérieur de Défense Nationale et ordonné la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité du pays, selon la présidence guinéenne. La rencontre a rassemblé les hauts responsables militaires, sécuritaires et certains membres du gouvernement.

Mobilisation exceptionnelle pour la sécurité nationale

La présidence explique que cette décision vise à garantir la sécurité des populations, préserver la stabilité nationale et assurer l’intégrité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire. Le président a insisté sur l’importance de discipline, coordination et réactivité pour les forces engagées. Selon Guinée360, cette mesure pourrait également servir à renforcer la vigilance face aux risques internes et externes potentiels.

Convergence avec le programme de Doumbouya

Cette mobilisation traduit une sorte de continuité de la feuille de route de Doumbouya, Simandou 2040, qui combine politique, économie et société. Sur le plan politique, il défend la refondation de l’État et le renforcement des institutions. Sociétalement, il met l’accent sur la jeunesse et les femmes, avec des mesures pour l’emploi et l’inclusion. Économiquement, il vise la transformation des ressources minières, le développement agricole et industriel, et l’amélioration des infrastructures nationales, dans l’objectif de soutenir la stabilité et la croissance.

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Conséquences possibles et perspectives

Si cette mobilisation débouche sur des actions concrètes, elle pourrait accroître la présence des forces sur le terrain et la coordination des opérations de sécurité, ce qui aurait un impact direct sur la protection des citoyens et la stabilité des institutions. Aucune échéance précise n’a été communiquée pour le déploiement complet des forces, mais le Conseil Supérieur de Défense Nationale pourrait annoncer des étapes dans les prochains jours, selon la présidence guinéenne.