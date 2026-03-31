“Il a changé ma vie” : l’homme soutenu par Mbappé lors de France vs Colombie témoigne

L’homme interpellé dimanche 29 mars à Landover, près de Washington, après avoir pénétré sur la pelouse à l’issue du match amical entre l’équipe de France et la Colombie (3-1), est sorti du silence. Le supporter, qui avait tenté d’approcher Kylian Mbappé, a publié plusieurs images et un message de remerciement sur les réseaux sociaux au lendemain de l’incident.

Plaqué au sol par les agents de sécurité du Northwest Stadium, l’individu avait été maîtrisé sous les yeux de l’attaquant du Real Madrid. Selon son propre récit diffusé en ligne, il a ensuite été retenu quelques heures par les autorités avant d’être relâché.

Un échange direct avec le capitaine des Bleus

Les photographies prises sur place montrent la scène d’interpellation à proximité immédiate de Mbappé. L’international français s’est approché et a interrompu l’intervention des agents pour dialoguer brièvement avec eux, obtenant un relâchement de la pression exercée sur le supporter.

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Le jeune homme a finalement pu obtenir une photo avec le joueur ainsi qu’un maillot dédicacé. Dans un message publié sur Instagram après sa libération, il explique avoir différé la publication en raison de sa garde à vue. « J’avais le rêve de rencontrer Kylian Mbappé, qui est mon idole, et il est devenu réalité. Il a changé ma vie », écrit-il, précisant également être une personne sourde.



Selon les règles en vigueur dans les stades américains, toute intrusion sur la pelouse constitue une infraction passible d’une expulsion immédiate et, dans certains cas, de poursuites ou d’une interdiction de stade. Des incidents similaires ont déjà conduit à des sanctions financières ou judiciaires aux États-Unis comme en Europe.

Une scène révélatrice de l’impact du joueur aux États-Unis

L’épisode illustre l’attraction exercée par Mbappé auprès du public américain. Bien qu’il n’évolue pas dans un championnat local, l’attaquant bénéficie d’une forte notoriété lors des tournées internationales des Bleus et de ses apparitions régulières outre-Atlantique. Habitué à participer à des événements sportifs majeurs aux États-Unis, notamment liés à la NBA, le capitaine de l’équipe de France développe depuis plusieurs années sa présence sur ce marché.

Le capitaine des bleus est très bankable auprès des sponsors américains et sa maîtrise de l’anglais est un plus. Sa visibilité repose également sur une audience numérique massive, qui dépasse les 100 millions d’abonnés sur Instagram, faisant de lui l’un des sportifs les plus suivis au monde. Cette exposition attire des marques internationales, notamment dans le luxe et les équipements sportifs, très actives aux États-Unis.

Une tournée américaine sous forte attention

La rencontre face à la Colombie s’inscrivait dans une série de matchs amicaux disputés par la sélection française sur le sol américain à quelques mois de la Coupe du monde 2026, organisée en partie aux États-Unis. D’autres rencontres sont programmées dans plusieurs villes du pays dans les semaines à venir, avec une affluence attendue en hausse autour des Bleus et de leur capitaine.