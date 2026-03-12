Irak : Macron annonce la mort de l'adjudant-chef Arnaud Frion à Erbil

L’adjudant-chef Arnaud Frion, du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces, a perdu la vie dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars lors d’une attaque dans la région d’Erbil, au Kurdistan irakien. Emmanuel Macron a confirmé son décès sur X, adressant à sa famille et à ses frères d’armes « toute l’affection et la solidarité de la Nation ».

Une attaque au drone sur une base de la coalition

L’assaut a visé une base utilisée conjointement par les forces peshmergas et des contingents de la coalition internationale, sur le site de Mala Qara, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d’Erbil. Selon l’état-major français des Armées, deux drones ont été engagés lors de cette frappe. Six autres militaires français présents sur place, engagés dans des missions de formation à la lutte contre le terrorisme aux côtés de partenaires irakiens, ont également été blessés et évacués vers le centre médical le plus proche. Une base italienne voisine aurait aussi été touchée sans faire de blessés.

La responsabilité de l’attaque n’avait pas été officiellement revendiquée au moment de la publication de cet article. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le Kurdistan irakien et la région d’Erbil ont subi plusieurs frappes attribuées à des factions pro-iraniennes.

Publicité

Macron dénonce une attaque « inacceptable »

Le président français a qualifié l’attaque d’« inacceptable », rappelant que les forces françaises en Irak s’inscrivent dans le cadre strict de la lutte contre Daech, engagée depuis 2015. Il a ajouté que la guerre en Iran « ne saurait justifier de telles attaques ».

La France déploie plusieurs centaines de militaires en Irak dans le cadre de l’opération Chammal, menée au sein de la coalition internationale antijihadiste dirigée par Washington.