Iran : Trump pense que Poutine pourrait apporter une aide au régime

Donald Trump, interrogé à l’occasion d’une émission de radio sur Fox News animée par Brian Kilmeade, ce vendredi 13 mars, a avoué à demi-mot que la Russie pourrait, éventuellement apporter un “petite” aide à Téhéran, sans toutefois préciser laquelle. Russie et Iran sont deux pays proches sur le plan économique, politique et militaire, Téhéran ayant fourni des drones Shahed à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Cette sortie du chef de l’État intervient dans un contexte extrêmement tendu au Moyen-Orient. Depuis le 28 février, les États-Unis, en collaboration avec Israël, mènent une guerre de frappes sur l’Iran, avec l’objectif de pousser le régime des Mollahs à quitter le pouvoir ou, tout du moins, à remplacer les dirigeants actuels par une administration qui leur est plus favorable.

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Trump avoue à demi-mot que Poutine pourrait aider Téhéran

Trump n’a toutefois dévoilé aucune information complémentaire concernant l’aide éventuellement apporté par la Russie à l’Iran. Il n’a pas non plus évoqué d’aides potentielles à venir, qu’il s’agisse d’un coup de main humain (envoi d’hommes sur place), financier ou militaire (livraison d’armes à l’endroit de l’Iran pour aider le régime à se défendre face aux frappes américano-israéliennes).

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Trump a toutefois comparé l’aide potentiellement apportée par le président Poutine au régime iranien, à l’aide apportée par les États-Unis, à l’endroit de l’Ukraine. Difficile toutefois d’imaginer un support russe aussi important que ce que propose Washington à l’encontre de Kiev. En effet, la Russie est déjà bien engagée dans son conflit avec l’Ukraine et ses ressources sont majoritairement orientées vers le terrain ukrainien.

Quels sont les vrais intérêts russes à l’encontre de Téhéran ?

Les experts rappellent cependant que l’aide russe reste conditionnée à des intérêts spécifiques. En effet, les alliances se font, se défont, notamment selon les enjeux politiques et économiques du moment. Celles-ci peuvent évoluer et ce, à n’importe quel moment. Une pression américaine sur Moscou pourrait, par exemple, changer la donne.