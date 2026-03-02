La footballeuse Ihotu John Rebecca kidnappée au Nigeria, une rançon demandée

Le 27 février, au Nigeria, Ihotu John Rebecca, jeune joueuse professionnelle de football a été kidnappée alors qu’elle se trouvait sur l’autoroute, en direction de Benin City. Ses proches ont reçu une demande de rançon équivalent à ₦20,000,000, en échange de sa libération.

Sur les réseaux sociaux, sa famille a très vite réagi. Elle a notamment lancé un appel à l’aide, affirmant que la situation de la jeune femme était préoccupante. Joueuse des Pacesetter Queens FC, équipe engagée dans le championnat national féminin, la NWFL Premiership, Ihotu John Rebecca est connue pour son investissement dans le développement du football chez les femmes.

Une footballeuse nigériane enlevée alors qu’elle se trouvait en voiture

En effet, elle est perçue par beaucoup de ses coéquipières et suiveurs du football féminin au Nigeria, comme étant une jeune femme très engagée. Son enlèvement a suscité de nombreuses réactions dans le milieu sportif. Très vite, bon nombre d’acteurs locaux et personnalités du football ont appelé à ce qu’elle soit libérée le plus rapidement possible.

Ce type d’enlèvement est de plus en plus fréquent au Nigeria. Les groupes armés ciblent notamment les voyageurs, les étudiants ou les personnalités, en espérant obtenir d’importantes sommes. Les régions du nord-ouest et du nord-est sont les plus touchées avec des enlèvements récurrents dans certains États comme Kaduna, Zamfara et Borno.

Des enlèvements de plus en plus fréquents au Nigeria

Les forces de l’ordre, elles, ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer ce qu’il s’est vraiment passé. À l’heure actuelle, nul ne sait qui pourrait être derrière cet enlèvement et cette demande de rançon adressée à sa famille. Les autorités font effectivement face à la présence de nombreux groupes criminels organisés. Ceux-ci agissent rapidement et capables d’opérer sur de vastes territoires rendant les recherches plus complexes. Cependant, celles-ci ont affirmé tout mettre en œuvre pour retrouver la jeune femme.