Le Béninois OPA remporte le Prix Découvertes RFI 2026

L’artiste béninois OPA, de son vrai nom Tossou Paoli, a remporté le Prix Découvertes RFI 2026, distinction attribuée par Radio France Internationale à l’issue d’un vote du public et d’un jury présidé cette année par le rappeur français MC Solaar. Originaire de Bohicon, le chanteur s’est imposé grâce à un univers musical mêlant afrobeats, soul, r’n’b et influences traditionnelles béninoises.

Cette récompense annuelle met en avant des talents émergents du continent africain et de la diaspora. Elle constitue pour l’artiste une étape majeure dans une trajectoire déjà marquée par plusieurs projets musicaux et une présence croissante sur la scène régionale.

Un style musical nourri par les influences béninoises

OPA construit son identité artistique autour d’un mélange de rythmes contemporains et de sonorités issues du patrimoine musical du Bénin. L’artiste explique que son environnement familial a joué un rôle dans cette orientation. Ses parents, bien que non musiciens, lui ont transmis un goût prononcé pour la musique. Sa mère lui a fait découvrir les mélodies qui ont accompagné son enfance, tandis que son père lui a appris ses premiers pas de salsa.

Cette influence s’exprime dans une démarche artistique tournée vers la culture locale et l’ouverture internationale. « pour que celui qui l’écoute ne se perde pas », explique-t-il à propos de sa manière de composer et d’arranger ses titres.

La réalité quotidienne du pays nourrit également ses textes. Le chanteur indique écrire en pensant au public béninois afin que chacun puisse se reconnaître dans les situations décrites et dans les messages abordés.

Amour, séduction et scènes du quotidien

L’amour et la séduction occupent une place importante dans son répertoire. L’artiste aborde ces thèmes à travers des récits inspirés de situations ordinaires, souvent observées dans la vie sociale. Les relations sentimentales, les jeux de séduction et les promesses d’attachement constituent une matière récurrente dans ses chansons.

Dans le titre « Fi fi fi », OPA met en scène une danse sensuelle lors d’une soirée, tout en rappelant l’importance du respect du consentement dans les relations. Le morceau est interprété en français, en anglais et en fon, une combinaison linguistique qui reflète l’ancrage culturel de l’artiste.

Un autre exemple figure dans la chanson « Goslow ». Le titre s’inspire des embouteillages dans les rues des villes béninoises pour illustrer la dynamique d’une nouvelle génération d’artistes et de créateurs. À travers cette métaphore, le chanteur affirme la volonté des jeunes de prendre leur place dans les secteurs culturels et créatifs.

Une trajectoire déjà marquée par plusieurs projets

Avant l’obtention du Prix Découvertes RFI 2026, OPA s’était fait connaître avec le morceau « Yelian », qui a contribué à attirer l’attention du public et des professionnels du secteur musical. L’artiste a ensuite publié deux projets marquants : l’EP « Goslow » en 2024 puis « Afrocharm » en 2025.

Ces productions ont consolidé sa présence sur la scène musicale africaine. L’artiste bénéficie également de l’accompagnement du label Vip Tribe, structure qui soutient la diffusion de ses œuvres et le développement de sa carrière.

Créé en 1981 par Radio France Internationale, le Prix Découvertes RFI récompense chaque année un artiste africain émergent et prévoit notamment un accompagnement professionnel ainsi qu’une tournée promotionnelle sur plusieurs scènes du continent. Pour OPA, cette distinction ouvre ainsi une nouvelle phase dans son parcours artistique.