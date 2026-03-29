Le fils d'Arnold Schwarzenegger remporte trois titres à ses débuts en bodybuilding

Joseph Baena a dominé sa première compétition de culturisme samedi 28 mars 2026 à Denver, dans le Colorado, décrochant trois premières places lors du NPC Natural Colorado State, une épreuve de bodybuilding naturel soumise à contrôle antidopage obligatoire.

Le fils de 28 ans d’Arnold Schwarzenegger a remporté les catégories Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice et Men’s Classic Physique Novice, selon les résultats publiés par le site spécialisé Muscle Quest. Il a également obtenu la deuxième place en Men’s Classic Physique Open Class C, complétant un bilan exceptionnel pour une première sortie en compétition.

Une préparation encadrée par le champion

Dans les semaines précédant l’épreuve, Baena a documenté sa préparation sur ses réseaux sociaux, affichant une prise de masse de plus de huit kilogrammes en huit semaines. Arnold Schwarzenegger, 78 ans, a participé directement à cet entraînement, comme en attestent des photos et vidéos prises au Gold’s Gym de Venice, en Californie. Sur l’une d’elles, Baena a accompagné sa publication d’une formule empruntée à son père : « You have to shock the muscles ! »

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Tous les participants du NPC Natural Colorado State sont soumis à un test antidopage urinaire ainsi qu’à un examen polygraphique de trente minutes, conformément au règlement de l’épreuve. Baena avait lui-même déclaré publiquement n’avoir jamais eu recours aux stéroïdes.

Un héritage familial assumé

Arnold Schwarzenegger a construit sa réputation de bodybuilder avant toute carrière cinématographique : sept titres de Mr. Olympia entre 1970 et 1980, ainsi que le titre de Mr. Univers décroché dès 1967 à l’âge de 20 ans, ont fait de lui la figure dominante du culturisme mondial de cette époque. C’est cette notoriété sportive qui lui a ouvert les portes d’Hollywood, conduisant notamment aux rôles de Conan le Barbare (1982) et Terminator (1984).

Son fils a longtemps conservé le nom de sa mère, Mildred Baena, refusant de capitaliser sur le patronyme Schwarzenegger. Cette première compétition marque un changement de posture assumé.

Sa qualification dans plusieurs catégories lui ouvre la voie vers des compétitions de niveau supérieur, dont les IFBB Pro Qualifiers.