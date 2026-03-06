"Le plus grand déficit de l'Afrique n'est pas l'argent mais le leadership", affirme Obasanjo

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a déclaré que le principal obstacle au développement du continent africain n’était pas le manque de ressources, mais l’absence de dirigeants capables de transformer les sociétés. Il s’exprimait le jeudi 5 mars 2026 à Abeokuta, dans l’État d’Ogun, lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’Institut de leadership Olusegun Obasanjo (OOLI), organisée à la bibliothèque présidentielle Olusegun Obasanjo.

Face aux participants et aux diplômés de ce programme de formation, l’ancien chef d’État a attribué les difficultés de nombreux pays africains à la qualité du leadership. « Le plus grand déficit de l’Afrique n’est pas l’argent, ni la terre, ni l’intellect, mais le vrai leadership », a-t-il déclaré. Selon lui, le continent dispose déjà de ressources humaines et naturelles importantes, mais celles-ci restent insuffisamment valorisées faute de dirigeants capables de guider les institutions et les sociétés.

Un plaidoyer pour une nouvelle génération de dirigeants

Dans son intervention devant les diplômés de l’Institut de leadership Olusegun Obasanjo, l’ancien président nigérian a expliqué les raisons qui l’ont conduit à créer cette structure consacrée à la formation des responsables publics. Il a indiqué qu’après plusieurs décennies de vie publique, il avait conclu que la question du leadership restait le principal défi du continent.

« Un leader avec vision, discipline, intégrité, meilleur service et incorruptibilité, courage de servir plutôt que de prendre peut transformer une communauté, sauver une institution, rediriger une nation. J’ai vu ce qu’un leader bien formé peut faire », a affirmé Olusegun Obasanjo devant les participants.

Selon lui, les conséquences d’un mauvais leadership se traduisent par des institutions fragilisées et des sociétés marquées par des inégalités persistantes. Il a déclaré que lorsque les dirigeants sont mal préparés, « les nations sont fracturées », les ressources publiques sont détournées et les jeunes perdent confiance dans leur avenir.

Une conférence organisée pour son 89e anniversaire

L’intervention d’Olusegun Obasanjo était dans le cadre de la conférence organisée à l’occasion de son 89ᵉ anniversaire. L’événement s’est tenu sous le thème « Les Lumières de l’Afrique mondiale : des chaînes à la Renaissance » et a également marqué la cérémonie de remise des diplômes de l’Institut de leadership qu’il a fondé à Abeokuta.

La rencontre a réuni plusieurs personnalités politiques et universitaires venues assister à la formation de nouveaux responsables appelés à exercer des fonctions de direction dans les institutions publiques ou éducatives.

Au cours de la cérémonie, l’ancien président a insisté sur la responsabilité particulière des diplômés de l’institut. Selon lui, leur formation constitue un engagement à agir pour renforcer les institutions et promouvoir une gouvernance fondée sur l’intégrité et le service public.

Une figure majeure de la politique africaine

Olusegun Obasanjo occupe une place importante dans l’histoire politique du Nigeria et du continent africain. Né en 1937 à Abeokuta, il a d’abord été officier dans l’armée nigériane avant d’accéder à la tête de l’État en 1976 à la suite de l’assassinat du général Murtala Mohammed. Il dirige le pays jusqu’en 1979 et devient alors le premier chef d’État militaire du Nigeria à remettre volontairement le pouvoir à un gouvernement civil élu.

Deux décennies plus tard, il revient au pouvoir par les urnes et préside le Nigeria de 1999 à 2007. Durant cette période, son administration engage plusieurs réformes économiques et institutionnelles, notamment dans les secteurs des télécommunications, de la finance et de la lutte contre la corruption, tout en accompagnant la consolidation de la démocratie après des années de régime militaire. Au-delà du Nigeria, il a également joué un rôle dans les initiatives diplomatiques africaines et dans la promotion de la coopération régionale, notamment au sein de l’Union africaine.

Lors de la conférence d’Abeokuta, Olusegun Obasanjo a indiqué que les activités de l’Institut de leadership qu’il a créé continueront à se développer afin de former de nouveaux responsables publics en Afrique. La prochaine promotion de participants est attendue dans le cadre des programmes de formation que l’établissement prévoit d’étendre à d’autres pays du continent. « Cet institut va se développer. Son influence s’étendra à travers l’Afrique et au-delà. » a t-il affirmé.