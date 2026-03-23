Le Sénégal pleure Chérif Makhfou Aïdara : qui était ce khalife respecté jusqu'en Mauritanie ?

Chérif Makhfou Aïdara, dit Chérif Bouh, khalife de la communauté khadriya de Guéoul, a perdu la vie samedi 21 mars dans un accident de la route survenu près de Diama, dans le nord-ouest du Sénégal. Ses deux épouses ont également péri dans le drame. Le guide religieux revenait de Nimzatt, en Mauritanie, où il avait participé aux célébrations de la Korité.

Un khalife à la tête d’une confrérie transfrontalière

Né en 1958 à Guéoul, Chérif Makhfou Aïdara avait pris la direction de l’ordre khadri à l’âge de 23 ans, à la mort de son père, le 5 juillet 1981. La communauté qu’il dirigeait s’inscrit dans un héritage familial enraciné entre le Sénégal et la Mauritanie depuis les années 1940, ce qui explique l’intensité des liens spirituels entretenus avec Nimzatt — ville mauritanienne d’où il revenait au moment de l’accident.

À lire aussi Mali - Mauritanie : la proposition de Nouakchott pour désamorcer la crise

Sous sa direction, la communauté khadriya de Guéoul a développé une pratique de solidarité interne : les ressources collectées auprès des fidèles les plus aisés étaient redistribuées aux familles dans le besoin, selon les témoignages recueillis après son décès.

Publicité

Des hommages officiels au plus haut niveau

La disparition du khalife a suscité une vive émotion dans les cercles politiques et religieux sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé publiquement sa tristesse, saluant une vie « entièrement dévouée au service de la foi et à la préservation des valeurs de paix et de cohésion sociale ». L’ancienne Première ministre Aminata Touré l’a également évoqué comme un marabout proche, reconnu pour sa dignité et sa fidélité. L’accident a par ailleurs fait deux blessés, selon l’Agence de presse sénégalaise.

Une succession déjà actée

La communauté khadriya de Guéoul n’est pas restée sans direction. Chérif Chaya Aïdara, frère du défunt, a été désigné pour lui succéder à la tête de l’ordre. La confrérie khadriya, dont la branche sénégalaise est affiliée à l’ordre fondé au XIIe siècle à Bagdad par Cheikh Abdoul Qadir al-Gilani, compte parmi les principales confréries soufies actives en Afrique de l’Ouest. Les modalités de l’investiture officielle du nouveau khalife n’ont pas encore été annoncées.