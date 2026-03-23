Lionel Messi surpasse Pelé en marquant son 71e coup franc, Juninho dans le viseur

Lionel Messi, attaquant de Inter Miami, a inscrit dimanche au Yankee Stadium son 71e but sur coup franc lors de la victoire 3-2 face à New York City FC en Major League Soccer. L’Argentin de 38 ans dépasse ainsi Pelé dans cet exercice spécifique et se rapproche du record détenu par Juninho Pernambucano.

Quelques jours plus tôt, le capitaine de l’Argentine avait déjà franchi un cap symbolique en atteignant les 900 buts en carrière toutes compétitions confondues. Ce nouveau coup franc victorieux prolonge une dynamique offensive intacte et replace son nom au sommet des classements historiques.

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Un match renversant au Yankee Stadium

La rencontre a démarré sur un rythme élevé avec l’ouverture du score rapide de Gonzalo Lujan dès la 4e minute pour Miami. New York a réagi en renversant la situation grâce à des réalisations de Ojeda et de Fernandez. Mené au score, Inter Miami est revenu à hauteur grâce à un coup franc lointain de Messi, légèrement dévié, qui a pris à défaut le gardien adverse. L’égalisation a relancé son équipe avant le but décisif inscrit à la 74e minute par le défenseur Micael, scellant le succès 3-2 des visiteurs.

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Messi dépasse Pelé et vise Juninho

Avec ce 71e but sur coup franc, Messi devance désormais Pelé, crédité de 70 réalisations dans cet exercice. Il ne reste plus qu’un joueur devant lui : Juninho Pernambucano, référence historique avec 77 buts inscrits sur phases arrêtées. Ce classement, régulièrement mis à jour par des bases statistiques spécialisées, confirme la régularité du joueur argentin dans un domaine exigeant, où précision et répétition sont déterminantes.

Une course aux records toujours ouverte

À 38 ans, Messi continue d’accumuler les performances décisives avec Inter Miami, engagé cette saison en MLS et en compétitions continentales. Le calendrier du club prévoit plusieurs rencontres dans les prochaines semaines, offrant autant d’opportunités à l’Argentin de se rapprocher du record de Juninho. La prochaine sortie d’Inter Miami en championnat pourrait ainsi constituer une nouvelle occasion pour l’octuple ballon d’or de réduire l’écart et de se rapprocher d’un sommet historique encore inégalé.