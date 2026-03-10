L'Iran avertit Trump : «attention à ne pas être éliminé»

Ali Larijani, chef du Conseil suprême iranien de sécurité nationale, a publié mardi 10 mars 2026 sur X un avertissement direct au président américain Donald Trump : «Faites attention à ne pas être éliminé vous-même.». La réplique fait suite à une déclaration du Président américain Donald Trump hier lundi, dans laquelle il menaçait de frapper l’Iran «beaucoup plus fort» si Téhéran bloquait l’acheminement de pétrole dans la région.

Trump durcit le ton, Téhéran balaie ses déclarations

Lundi, le président américain a affirmé que la guerre était «quasiment» terminée, tout en menaçant de frapper l’Iran «beaucoup plus fort» si Téhéran continuait de bloquer la circulation du pétrole. Téhéran a rejeté ces déclarations sans délai. Ali Larijani, qui dirige le Conseil suprême iranien de sécurité nationale, a publié mardi un message visant directement Donald Trump. Le responsable iranien rejette les menaces américaines et appelle le président américain à la prudence. Dans son message, il écrit : « Des plus puissants que vous ont essayé d’éliminer la nation iranienne et n’ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même ! ». Il ajoute que l’Iran ne craint pas ce qu’il qualifie de menaces vides. La déclaration intervient au onzième jour du conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le 28 février,

Une guerre déclenchée par l’assassinat de Khamenei

Le conflit a débuté le 28 février 2026, date à laquelle le guide suprême Ali Khamenei a été tué lors de frappes conjointes américano-israéliennes. Cet acte a constitué le point de rupture entre Washington et Téhéran après des semaines de tensions autour du dossier nucléaire iranien. Depuis, les échanges militaires et diplomatiques se sont enchaînés à rythme soutenu. L’Iran a maintenu ses positions publiquement, refusant toute négociation sous contrainte, selon des déclarations officielles iraniennes.